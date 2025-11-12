세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]10월 취업자 19.3만명 증가…청년층 고용률 18개월째 하락
2025년 11월 12일(수)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수
어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"
"6만원 뷔페, 8000원에 먹는 법"…SNS 난리난 5성급 호텔 뷔페, 무슨 일
"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다
"스타벅스도 삼키더니"…이제 햄버거 명가까지 '꿀꺽'한 중국
"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'
"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'
어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"
"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부
"고기 섞었잖아" 바가지 논란 광장시장 노점 '10일 영업정지'