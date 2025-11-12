백두대간수목원, 문화예술 후원 우수기관 선정

한국수목원정원관리원(한수정)은 국내 수목원 중에선 처음으로 국립백두대간수목원이 '2025년 문화예술 후원 우수기관'에 선정됐다고 12일 밝혔다.

백두대간수목원 진입로 전경. 국립백두대간수목원 제공 AD 원본보기 아이콘

문화예술 후원 우수기관은 문화체육관광부 주최, 한국문화예술위원회 주관으로 문화예술 후원 매개 실적이 우수한 단체와 모범적 후원 활동을 추진한 기업·기관을 심사해 해마다 선정한다.

백두대간수목원은 예술인 지원 프로그램인 '국립백두대간수목원 아트스테이'와 경북 문화재단 주관의 예술인 파견지원 사업인 '경북 예술로', '가을밤 클래식 공연' 등 문화예술 후원 사업으로 문화예술 진흥과 지역 상생의 가치를 실천한 점을 높게 평가받았다.

특히 백두대간수목원은 지역소멸 대응을 위해 공연 장소를 무료로 대여하고 예술인 협업 전시를 개최하는 등 복합 산림문화 공간으로 자리매김하기 위해 지역 예술인과 장애인 등이 참여하는 문화행사를 지속해 발전시켜왔다.

이규명 백두대간수목원 원장은 "문화예술 후원 우수기관 선정은 그간 백두대간수목원이 추구해 온 자연과 예술의 조화 그리고 지역 상생의 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 예술인이 창작에 몰두할 수 있는 문화를 조성하고, 국민이 문화예술을 일상에서 향유할 수 있도록 돕기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>