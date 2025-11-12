[클릭 e종목]"파마리서치, 4분기 성장성 회복 기대"

다올투자증권은 12일 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 440,000 전일대비 55,500 등락률 -11.20% 거래량 389,128 전일가 495,500 2025.11.11 15:30 기준 관련기사 코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세[마켓 ING]4000선 내준 코스피, 당분간 숨고르기 예상 전 종목 시세 보기 close 에 대해 올해 3분기 실적이 시장 기대치에 부합했다고 분석했다.

파마리서치는 3분기에 매출액 1354억원, 영업이익 619억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 각각 52%, 77% 증가했다.

박종현 다올투자증권 연구원은 "원가율 낮은 자회사 매출 증가하며 수익성이 좋아졌다"며 "의료기기 내수 매출액은 시술의 부족으로 전분기 대비 6% 감소했다"고 설명했다.

이어 "수출은 전분기 대비 19% 줄어든 196억원을 기록했다"며 "판권 없는 지역에 유통했던 대리점 통제 및 관리 강화로 일시적 감소"라고 덧붙였다.

박 연구원은 "올해 4분기에는 매출액 1530억원, 영업이익 647억원을 기록할 것으로 추정한다"며 "지난해보다 각각 48%, 92% 늘어날 것"이라고 내다봤다.

그는 "일시적 요인으로 전분기 대비 매출이 감소한 3분기와 다르게 4분기에는 매출이 늘어날 것"이라며 "리쥬란 시장 지배력은 견고하다"고 분석했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



