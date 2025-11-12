본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

[클릭 e종목]"파마리서치, 4분기 성장성 회복 기대"

박형수기자

입력2025.11.12 07:42

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다올투자증권은 12일 파마리서치 에 대해 올해 3분기 실적이 시장 기대치에 부합했다고 분석했다.


파마리서치는 3분기에 매출액 1354억원, 영업이익 619억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 각각 52%, 77% 증가했다.

박종현 다올투자증권 연구원은 "원가율 낮은 자회사 매출 증가하며 수익성이 좋아졌다"며 "의료기기 내수 매출액은 시술의 부족으로 전분기 대비 6% 감소했다"고 설명했다.


이어 "수출은 전분기 대비 19% 줄어든 196억원을 기록했다"며 "판권 없는 지역에 유통했던 대리점 통제 및 관리 강화로 일시적 감소"라고 덧붙였다.


박 연구원은 "올해 4분기에는 매출액 1530억원, 영업이익 647억원을 기록할 것으로 추정한다"며 "지난해보다 각각 48%, 92% 늘어날 것"이라고 내다봤다.

그는 "일시적 요인으로 전분기 대비 매출이 감소한 3분기와 다르게 4분기에는 매출이 늘어날 것"이라며 "리쥬란 시장 지배력은 견고하다"고 분석했다.



[클릭 e종목]"파마리서치, 4분기 성장성 회복 기대"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수 "전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부

친애하는 카톡아, X 근황은 왜 보여주니

"고기 섞었잖아" 바가지 논란 광장시장 노점 '10일 영업정지'

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야"

투자자들 환차익 나섰나…치솟던 달러예금 급감

새로운 이슈 보기