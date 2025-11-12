임진희 설욕전…'이번엔 우승이다'

작년 더 안니카 드리븐 3타 차 준우승

지난 6월 다우 챔피언십서 이소미와 첫 정상

올해 CME 포인트 15위, 상금 25위 기록

미국여자프로골프(LPGA) 투어 2년 차 임진희가 설욕전을 노린다.

13일(현지시간)부터 나흘간 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프클럽(파70·6349야드)에서 열리는 LPGA 투어 더 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 팰리컨(총상금 325만달러)에서 우승을 노린다. LPGA 투어는 이 대회와 최종전인 CME 그룹 투어 챔피언십을 남겨두고 있다.

더 안니카 드리븐은 LPGA 투어 72승을 거둔 '여제' 안니카 소렌스탐이 주최를 맡은 대회다. 2020년 시작한 펠리컨 위민스 챔피언십을 2023년 소렌스탐이 이어받아 현재의 이름이 됐다.

임진희가 바로 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 통산 6승을 올린 뒤 2023년 LPGA 퀄리파잉(Q) 스쿨을 17위로 통과해 지난해 LPGA 투어에 데뷔한 선수다. 임진희는 우승은 없었지만 지난해 LPGA 투어 24개 대회에 출전해 21차례 본선에 진출했다.

그는 작년 11월엔 더 안니카 드리븐에서 자신의 이름을 확실하게 알렸다. 챔피언인 넬리 코르다(미국)에 3타 뒤졌지만 데뷔 첫해 최고 성적인 준우승을 차지했다. 6차례 톱 10에 올랐고, 시즌 막바지까지 사이고 마오(일본)와 신인왕 레이스를 펼쳤다. 사이고(959점)에 이어 올해의 신인 2위(873점)에 올랐다.

임진희는 올해도 꾸준한 성적표를 제출하고 있다. 지난 6월 2인 1조 대회인 다우 챔피언십에서 이소미와 짝을 이뤄 생애 첫 우승을 거뒀다. 올해도 25개 대회에 나서 5차례 톱 5에 진입하는 일관성을 자랑하고 있다. 임진희는 지난해 준우승한 코스에서 통산 2번째 우승 트로피를 들어 올리겠다고 다짐하고 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



