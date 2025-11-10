국고채 금리, 美 셧다운 해제 기대감 속 혼조세

10년물 연 3.23%…연중 최고치

국고채 금리는 10일 미국 연방정부의 일시적 업무정지(셧다운) 해제 기대감 속에 혼조세로 마무리됐다.

이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 2.9bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 2.865%에 장을 마쳤다.

10년물 금리는 연 3.230%로 0.4bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 0.8bp, 0.8bp 하락해 연 3.035%, 연 2.795%에 마감했다.

20년물은 연 3.228%로 1.5bp 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 0.1bp, 2.6bp 상승해 연 3.140%, 연 2.992%를 기록했다.

이날 10·20·30·50년물의 금리는 연중 최고치를 경신했다.

외국인은 이날 10년 국채선물을 4019계약 순매도했지만, 3년 국채선물은 1만2876계약 대거 순매수했다. 수급 상황은 나쁘지 않았으나 미국 정부의 셧다운 해소 기대감이 위험자산 회피 심리를 완화해 안전자산인 채권에는 약세 재료로 작용했다는 분석이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



