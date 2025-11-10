본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

국고채 금리, 美 셧다운 해제 기대감 속 혼조세

이성민기자

입력2025.11.10 17:12

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10년물 연 3.23%…연중 최고치

국고채 금리는 10일 미국 연방정부의 일시적 업무정지(셧다운) 해제 기대감 속에 혼조세로 마무리됐다.


이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 2.9bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 2.865%에 장을 마쳤다.

국고채 금리, 美 셧다운 해제 기대감 속 혼조세
AD
원본보기 아이콘

10년물 금리는 연 3.230%로 0.4bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 0.8bp, 0.8bp 하락해 연 3.035%, 연 2.795%에 마감했다.

20년물은 연 3.228%로 1.5bp 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 0.1bp, 2.6bp 상승해 연 3.140%, 연 2.992%를 기록했다.


이날 10·20·30·50년물의 금리는 연중 최고치를 경신했다.


외국인은 이날 10년 국채선물을 4019계약 순매도했지만, 3년 국채선물은 1만2876계약 대거 순매수했다. 수급 상황은 나쁘지 않았으나 미국 정부의 셧다운 해소 기대감이 위험자산 회피 심리를 완화해 안전자산인 채권에는 약세 재료로 작용했다는 분석이다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

"향수자극" vs "시대역행"…35만 찾은 라면축제 때아닌 '마이콜' 논란

프라다·티파니 옆에 라부부 매장 실화?…中서 최고 대접 받는 진짜 이유

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

경찰, 캄보디아 한국인 실종 541건 접수…안전 여부 지속 확인 중

새로운 이슈 보기