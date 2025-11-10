"IMF 이후 최대 위기"…레미콘 업계 생존전략 모색 '한뜻'

'2025 레미콘 경영혁신 포럼' 개최

업계 현주소와 경영 패러다임 공유

중소 레미콘 업계가 한 자리에 모여 급격한 건설경기 침체 속에서 살아남기 위한 생존전략을 모색했다.

한국레미콘공업협동조합연합회가 제주 메종글래드호텔에서 '2025 레미콘 경영혁신 포럼'을 개최한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다.

한국레미콘공업협동조합연합회는 오는 12일까지 3일간 제주 메종글래드호텔에서 '함께한 변화, 내일의 신뢰'를 주제로 '2025 레미콘 경영혁신 포럼'을 개최한다고 10일 밝혔다. 정부·학계·업계 대표 300여명은 한 자리에 모여 중소 레미콘 업계의 위기 극복과 생존 방안에 대해 논의할 예정이다.

첫째날 열리는 '레미콘 미래성장 종합 토론회'에서는 이기열 세종레미콘 대표가 '중소 레미콘 업계의 현주소와 지속경영 방안 모색'을 주제로 발표했다. 이어진 패널 토론에서는 홍건호 한국콘크리트학회장이 좌장을 맡고 김현동 중소벤처기업부 판로정책과장·권대현 국토교통부 사무관·최원일 한국산업안전보건공단 지원계획부장·양찬회 중소기업중앙회 혁신성장본부장 등이 나와 산업 정책, 안전, 기술혁신 방향을 중심으로 심도 있는 논의를 나눴다.

둘째 날에는 이한백 한국콘크리트시험원장이 '레미콘 산업위기 극복을 위한 경영 패러다임의 변화'에 대해 강의했다. 이어 업계 간 교류와 협동을 위한 친교 행사와 문화 체험 등 다양한 행사가 진행됐다.

배조웅 회장은 개회사를 통해 "지난해 업계 가동률은 18%, 올해 3분기에는 14%까지 하락하며 업계가 IMF 이후 최대 위기를 맞이했다"며 "현장배치플랜트 설치기준 완화 및 지자체 조달구매 자율화 추진 등 시장환경과 공공구매제도의 변화가 이어지고 있다. 이럴 때일수록 서로 협동하고, 업계 스스로 신뢰를 회복해 나가야 한다"고 강조했다. 이어 "인공지능(AI) 전환은 더 이상 선택이 아니라 생존의 문제"라며 "중소 레미콘 업계도 AI 전환의 필요성을 인식하고 준비를 서둘러야 한다"고 당부했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



