본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주지검, 6억원 상당 밀수입 외국인 3명 구속 기소

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.10 07:58

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
검찰이 압수한 마약. 광주지검 제공.

검찰이 압수한 마약. 광주지검 제공.

AD
원본보기 아이콘

광주지검 반부패·강력수사부(김진용 부장검사)는 마약류를 밀수한 혐의(특정범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반 등)로 A씨 등 외국인 3명을 구속기소 했다고 밝혔다.


각각 태국·베트남·라오스 국적인 이들은 올해 5월부터 8월 사이 국제우편 등으로 합산 6억원 상당의 합성마약을 밀수입한 혐의 등으로 기소됐다.

마약은 농장 근로자 등 국내 이주노동자들 사이에서 유통된 것으로 조사됐다. 검찰은 직접 수사 또는 세관 등 유관기관과 협력 등을 통해 이들을 검거했다.


또 경찰이 송치한 사건을 재수사해 다른 공급책, 유통책 등을 추가로 검거했다. 수사 과정에서 압수된 마약은 약 8만8000명이 동시에 투약할 수 있는 분량으로 파악됐다.


검찰 관계자는 "마약의 위험으로부터 국민을 보호하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"라면 냄새도 안 느껴진다?"…의사들도 무서워한다는 신호 "라면 냄새도 안 느껴진다?"…의사들도 무서워한다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

美스타벅스 '굿즈' 품귀…매장 오픈런에 몸싸움까지

"관광객 울리는 소매치기, 유럽 아닌 '이곳'이 1위"

2주에 5000만원까지…이시영 둘째 출산 고급 산후조리원 '눈길'

"너무 똑똑하다" 감탄만 나와…1억으로 현실된 '꿈의 집'

김밥축제 이어 라면축제도 터졌다…주변 국밥집까지 '줄 서세요'

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

연말까지 대형 IPO 대기…벤처투자 선순환 기대

새로운 이슈 보기