본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

태백시, 고랭지 농업에 '노지 스마트팜' 도입…데이터 기반 영농 혁신

이종구기자

입력2025.11.07 18:38

시계아이콘00분 36초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

태백시, 245억원 투입…물 부족·병해충 해결
매봉산 일대 스마트농업 시범사업 본격 추진
데이터 기반 영농체계로 지속가능한 고랭지농업 실현

강원도 태백시(시장 이상호)는 기후변화와 농촌 인력 부족 등 변화하는 농업환경에 대응하기 위해 스마트 농업 기반 구축에 속도를 내고 있다.

태백시가 기후변화와 농촌 인력 부족 등 변화하는 농업환경에 대응하기 위해 스마트 농업 기반 구축에 속도를 내고 있다. 태백시 제공

태백시가 기후변화와 농촌 인력 부족 등 변화하는 농업환경에 대응하기 위해 스마트 농업 기반 구축에 속도를 내고 있다. 태백시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 2023년 농림축산식품부 주관 '노지 스마트농업 시범사업' 공모에 선정된 이후, 한국농어촌공사와 함께 매봉산 일대 고랭지배추 재배단지(약 102ha)를 중심으로 사업을 추진 중이다.


이번 사업은 총 245억 원(국비 167억2000만원, 도비 23억4000만원, 시비 54억4000만원)이 투입되는 대규모 사업으로 △자동 관수·관비 시스템 △병해충 예측 및 생육조사 시스템 △기상·토양데이터 수집 장비 등 첨단 ICT 기술을 도입해 데이터 기반의 정밀 영농체계를 구축한다.

이를 통해 매년 농업용수 부족으로 어려움을 겪던 지역의 관수 불안정 문제를 해소하고 기상 변화에 따른 생육 불안정과 병해충 피해도 사전 예측·대응이 가능해질 전망이다.


시는 올해 농사 종료 시점에 맞춰 내년 준공을 목표로 사업 추진 속도를 한층 높일 계획이다. 사업이 완료되면 농업인들은 실시간 데이터에 기반한 작황 관리와 생산성 향상 효과를 직접 체감할 수 있을 것으로 기대된다.


이상호 태백시장은 "이번 시범사업은 고랭지 농업이 처한 구조적 한계를 극복하고, 데이터 기반의 예측 가능한 재배환경을 조성하는 전환점이 될 것"이라며 "스마트 영농 확산을 통해 지속가능한 태백형 농업 모델을 완성하겠다"고 밝혔다.




태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '국민 간식' 붕어빵 노점 "이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

베이글 열풍 '런베뮤'…이미지에 살고 이미지에 죽는다

"앱 따라가도 없어요" 붕어빵 노점 무슨일이....

무심코 올린 사진 때문에…컵에 비친 '실루엣'에 아이돌 연습생 퇴출

웨이팅 800명 "알리 대박"…성수역 3번 출구 역대급 인파 몰렸다

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

최휘영 장관 "종묘 가치 훼손하는 서울시 세운상가 재개발 반드시 막겠다"

새로운 이슈 보기