태백시, 고랭지 농업에 '노지 스마트팜' 도입…데이터 기반 영농 혁신

태백시, 245억원 투입…물 부족·병해충 해결

매봉산 일대 스마트농업 시범사업 본격 추진

데이터 기반 영농체계로 지속가능한 고랭지농업 실현

강원도 태백시(시장 이상호)는 기후변화와 농촌 인력 부족 등 변화하는 농업환경에 대응하기 위해 스마트 농업 기반 구축에 속도를 내고 있다.

태백시가 기후변화와 농촌 인력 부족 등 변화하는 농업환경에 대응하기 위해 스마트 농업 기반 구축에 속도를 내고 있다. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 2023년 농림축산식품부 주관 '노지 스마트농업 시범사업' 공모에 선정된 이후, 한국농어촌공사와 함께 매봉산 일대 고랭지배추 재배단지(약 102ha)를 중심으로 사업을 추진 중이다.

이번 사업은 총 245억 원(국비 167억2000만원, 도비 23억4000만원, 시비 54억4000만원)이 투입되는 대규모 사업으로 △자동 관수·관비 시스템 △병해충 예측 및 생육조사 시스템 △기상·토양데이터 수집 장비 등 첨단 ICT 기술을 도입해 데이터 기반의 정밀 영농체계를 구축한다.

이를 통해 매년 농업용수 부족으로 어려움을 겪던 지역의 관수 불안정 문제를 해소하고 기상 변화에 따른 생육 불안정과 병해충 피해도 사전 예측·대응이 가능해질 전망이다.

시는 올해 농사 종료 시점에 맞춰 내년 준공을 목표로 사업 추진 속도를 한층 높일 계획이다. 사업이 완료되면 농업인들은 실시간 데이터에 기반한 작황 관리와 생산성 향상 효과를 직접 체감할 수 있을 것으로 기대된다.

이상호 태백시장은 "이번 시범사업은 고랭지 농업이 처한 구조적 한계를 극복하고, 데이터 기반의 예측 가능한 재배환경을 조성하는 전환점이 될 것"이라며 "스마트 영농 확산을 통해 지속가능한 태백형 농업 모델을 완성하겠다"고 밝혔다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>