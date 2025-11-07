본문 바로가기
구미상공회의소, AI로 완성하는 업무 혁신

영남취재본부 김이환기자

입력2025.11.07 17:56

사무직을 위한 AI 실무테크닉’교육

구미상공회의소(회장 윤재호)는 7일 09:30~17:30 구미상공회의소 1층 중회의실에서 구미 지역기업 임직원 26명이 참석한 가운데 '사무직을 위한 AI 실무테크닉 교육'을 개최했다.


이번 교육은 구미상공회의소와 대한상공회의소가 공동으로 추진하는 사업으로 마이크로소프트(MS), SK, KT 등 글로벌 AI 선도기업과 협력해 중소기업 재직자들이 즉시 업무에 활용할 수 있는 AI 기술 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

구미 지역기업 임직원 26명이 참석한 가운데「사무직을 위한 AI 실무테크닉 교육」을 했다./구미상공회의소 제공

교육과정은 ▲생성형 AI 이해하기 ▲AI 사용법 및 프롬프트 실습 ▲사무 문서 작성 실습 ▲다양한 AI 도구 활용 등 실무 중심의 커리큘럼으로 구성됐으며, ChatGPT와 Microsoft 365 Copilot(Teams, SharePoint 등)을 활용한 팀 협업 및 문서 자동화 실습이 함께 이뤄졌다.

구미상공회의소 심규정 팀장은 "AI를 활용한 스마트 업무 혁신은 더 이상 선택이 아닌 필수 역량으로 자리 잡고 있다"며 "이번 교육을 통해 지역 기업 근로자들이 AI를 실무에 적극적으로 도입하고 업무 생산성을 높이는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.


한편 구미상공회의소는 오는 14일 '경영지원팀을 위한 AI 실전 활용' 과정을 연이어 진행할 예정이다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
