순천향대학교 구미병원, 결핵·만성폐쇄성폐질환 적정성평가 최우수 1등급 획득

영남취재본부 김이환기자

입력2025.11.07 17:57

순천향대학교 구미병원(병원장 김성호)은 최근 건강보험심사평가원에서 실시한 '결핵 적정성 평가', '만성폐쇄성폐질환(COPD) 적정성 평가'에서 모두 최우수 1등급을 획득했다.

순천향대학교 구미병원 전경사진

'결핵 적정성 평가'는 2024년 1~6월 결핵 환자에 대한 입원 및 외래 진료를 시행한 전국 의료기관을 대상으로 ▲결핵균확인검사 실시율 ▲통상감수성검사 실시율 ▲신속감수성검사 실시율 등 총 5개 항목으로 평가했다.


평가 결과 종합점수 96.6점을 기록하며 3년 연속 최우수 1등급을 유지했다.

'만성폐쇄성폐질환 적정성 평가'는 2024년 1월부터 12월까지 COPD(만성폐쇄성폐질환) 환자를 대상으로 치료과정 및 결과를 종합 평가한 결과로 ▲폐기능검사 시행률 ▲지속방문 환자비율 ▲COPD로 인한 입원경험 환자비율 등 7개 지표로 평가됐다.


순천향대학교 구미병원은 종합점수 전체평균(70.2점)을 크게 상회하는 90.2점을 받아 2년 연속 최우수 1등급을 달성했다.


김성호 병원장은 "결핵과 만성폐쇄성폐질환은 치료와 관리가 무엇보다 중요한 질환으로 이번 평과결과는 우리 병원의 높은 진료수준을 입증한 것이라 생각한다"라며 "앞으로도 환자 중심의 의료서비스와 최상의 의료의 질을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.




