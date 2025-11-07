본문 바로가기
다락방서 나온 '슈퍼맨' 만화책 가치는?…"역대 기록 경신할 수도"

임주형기자

입력2025.11.07 17:10

수정2025.11.07 17:45

시계아이콘00분 46초 소요
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

미국서 어머니 유품 정리하던 중 발견
제2차 세계대전 이전에 발행돼

미국 한 가정집 다락방에서 발견된 오래된 만화책이 수십억원대 가치를 가진 수집품일 수 있다는 전망이 나왔다.


7일 미국 현지 매체 '뉴욕포스트'는 곧 경매에 올라올 한 만화책에 대해 보도했다. 이 만화책은 지난해 말 미국 캘리포니아주 북부에 거주하고 있는 세 형제의 어머니 유품으로, 가정집 다락방에서 발견됐다고 한다.

미국 한 가정집에서 발견된 1939년 발행 '슈퍼맨 1호'. 뉴욕포스트 캡처

낡은 신문과 먼지 아래 깔려 있었던 총 6권의 만화책은 1939년 발행된 '슈퍼맨 1호'였다. 제2차 세계대전 발발 직전 형제의 어머니가 외삼촌과 함께 구입한 것으로, 지금은 미국을 대표하는 캐릭터로 성장한 슈퍼맨이 처음으로 대중에 공개된 잡지다.


형제는 만화책을 발견한 뒤 3개월 후에 이를 경매에 부칠 수 있는지 논의하기로 했고, 대형 경매소인 '헤리티지 옥션' 측에 연락했다. 론 앨런 헤리티지 옥션 부사장은 매체에 "다행히 북부 캘리포니아의 기후는 수십년 된 책을 보존하기에 이상적이었다"며 "만약 이 만화책들이 캘리포니아가 아닌 텍사스 다락방에 보관됐더라면 이미 다 망가졌을 것"이라고 설명했다.


경매 전문가들은 해당 슈퍼맨 만화책이 지금까지 선명한 색상, 날카로운 모서리 등 거의 완벽한 보존 상태를 유지하고 있는 점을 주목했다. 이에 따라 수집품으로서의 가치는 이전 최고 기록을 경신할 가능성이 있다.

만화 잡지는 이전에도 경매에서 고가에 판매된 바 있다. 지난해 '액션 코믹스' 1호는 600만달러(약 86억원)에 낙찰됐고, 2022년에도 '슈퍼맨 1호'가 경매에 나와 530만달러(약 76억원)를 기록했다.


헤리티지 옥션은 만화책을 오는 20일부터 22일까지 경매에 부칠 예정이다. 형제들은 "이 만화책은 단순히 오래된 종이와 잉크, 수집품이 아니다"라며 "우리에게는 소중한 기억"이라고 강조했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
