"학생들이 더 편하게 타야죠" 양주시, 등교시간대 77-1번 버스 현장 점검

이종구기자

입력2025.11.07 16:39

경기 양주시는 7일 옥정에서 삼숭까지 학생들의 등교시간대 대중교통 이용 여건을 직접 확인하기 위해 77-1번 버스를 탑승해 양주고등학교까지 이동하며 현장 점검을 하고 학교 관계자들과 면담을 실시했다.

강수현 양주시장이 7일 옥정에서 삼숭까지 학생들의 등교시간대 대중교통 이용 여건을 직접 확인하기 위해 77-1번 버스를 탑승해 양주고등학교까지 이동하며 현장 점검을 하고 있다. 양주시 제공

이번 점검은 최근 시민들의 통학 관련 의견이 이어지는 가운데 특히 옥정에서 삼숭지역 학교로 이동하는 학생들의 통학 불편이 두드러진 구간을 중심으로 우선 추진됐다.


이날 현장에는 양주시장과 양주고등학교 교장, 학생회장·부회장, 시 관계공무원 등이 함께 탑승해 학생들의 실제 등교 상황을 살피고, 불편사항과 개선 의견을 청취했다.

77-1번 버스는 옥정신도시와 양주고를 연결하는 주요 마을버스 노선으로, 일부 학생들은 등교시간대 버스 부족으로 인해 혼잡과 좌석 부족 등 불편을 호소해 왔다.


이에 양주시는 차량 확보, 배차 간격 조정, 차량 크기 조정 등 다양한 개선 방안을 관계부서와 협의해 검토할 계획이다.


양주고 이은영 교장은 "시에서 직접 현장을 찾아 학생들의 의견을 청취해 주셔서 감사하다"며 "통학환경 개선이 학생들의 학습 집중에도 도움이 될 것"이라고 전했다.

강수현 양주시장은 "교통은 교육의 기본 인프라"라며, "학생들이 보다 안전하게 통학할 수 있도록 지속적으로 살피고 보완하겠다"고 말했다.


양주시는 이번 현장 점검을 계기로 통학 관련 교통여건을 종합적으로 점검하고, 실질적인 개선방안을 단계적으로 추진해 나갈 방침이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
