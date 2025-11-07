"보험금 왜 안줘" 심평원서 방화 위협한 병원장·직원 체포

건강보험심사평가원에서 보험금 지급을 요구하며 휘발유를 들고 소동을 벌인 병원장과 직원이 경찰에 체포됐다.

7일 연합뉴스는 "서울 송파경찰서가 병원장인 60대 여성 A씨와 이 병원 직원인 40대 여성 B씨를 현주건조물방화예비 혐의로 입건해 조사 중이다"라고 보도했다.

이에 따르면 A씨와 B씨는 전날 오후 1시께 송파구 가락동 심평원 서울본부에서 직원들에게 휘발유와 라이터를 내보이고 불을 붙이겠다며 위협하다가 현행범으로 체포됐다.

이들은 심평원이 보험금 청구를 받아들이지 않은 데 불만을 품고 범행한 것으로 조사됐다.

경찰은 범행을 주도한 A씨에 대해 구속영장 신청을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. B씨에 대해서는 석방하고 불구속 상태에서 수사를 이어갈 방침이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>