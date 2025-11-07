본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

강진군, 군민 1인당 20만원 ‘행복지원금’ 지급

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.11.07 15:09

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

24일부터 신청

전남 강진군은 오는 24일부터 다음 달 19일까지 군민 1인당 20만원씩 '군민행복지원금'을 지급한다고 7일 밝혔다. 지원 대상은 지난 10월 31일 기준 강진군에 주민등록이 된 모든 군민으로, 결혼이민자와 영주권을 가진 외국인도 포함된다.

강진원 강진군수가 강진읍시장을 찾아 상인들과 얘기를 나누고 있다. 강진군 제공

강진원 강진군수가 강진읍시장을 찾아 상인들과 얘기를 나누고 있다. 강진군 제공

AD
원본보기 아이콘

지원금은 전액 지류형 강진사랑상품권으로 지급되며 세대 단위로 신청·수령할 수 있다. 세대주는 신분증을 지참해 주소지 읍·면사무소를 방문하면 즉시 지급받을 수 있고, 온라인 신청은 불가능하다. 행복지원금은 강진사랑상품권 가맹점 어디서나 사용할 수 있으며 사용 권장기한은 올해 말까지다.


강진원 강진군수는 "어려운 재정 여건이지만 연말까지 내수 진작과 지역 경기 활성화를 위한 지원이 필요하다고 판단했다"며 "정부 민생지원금 종료 이후 소비 위축을 막고, 난방비 등 가계 지출이 늘어나는 11월에 지급함으로써 군민들의 생활 안정에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '국민 간식' 붕어빵 노점 "이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

무심코 올린 사진 때문에…컵에 비친 '실루엣'에 아이돌 연습생 퇴출

펠로시 '은퇴 선언'… 트럼프 "사악한 여자"

손주 돌보면 월 60만원…"어르신들 허리 펴세요" 수당 주는 '이곳'

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

트럼프 "관세덕에 韓 등과 무역합의…패소시 수조 달러 돌려줘야"

새로운 이슈 보기