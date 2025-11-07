라면이 끌고 건강기능식이 밀고…올해 'K푸드+' 수출 5.7%↑

농식품부, 10월 K푸드+ 수출현황

K푸드 5.0%↑·농산업 7.8%↑



라면과 건강기능식 등의 수출 호조에 올들어 10월까지 K푸드 플러스(+) 수출이 6% 가까이 증가한 것으로 나타났다.

농림축산식품부는 2025년 10월 K-푸드+ 누적 수출액이 지난해보다 5.7% 증가한 112억4000만달러를 기록했다고 7일 밝혔다. K푸드+는 농식품과 동물용의약품, 농약, 비료 등 농산업을 포함한 것이다.

1~10월 K푸드 수출은 85억9000만달러로 전년 동기 대비 5.0% 늘었다. 수출 증가율이 높은 권역은 중동(GCC·20.4%), 유럽연합(EU+영국·14.8%), 북미(13.9%) 순이었다.

7~10월 동안에는 미국 시장의 수출 성장세가 주춤(0.6%)하는 사이 중동(23.5%)과 중화권(중국·홍콩·대만, 7.7%)에서 높은 성장세를 보였다. 중동에서는 아이스크림(80.7%)과 음료(80.3%), 소스류(33.9%)가 높은 성장률을 보였고, 중화권에서는 라면(62.9%), 조제품 기타(19.4%), 포도(122.7%) 수출이 많이 증가했다.

올해 7~10월 전년 동기 대비 증가한 주요 품목(3000만불 이상의 수출 실적)은 라면(21.7%)과 조제품 기타(건강기능식품 등·13.6%), 커피조제품(21.3%), 김치(6.4%), 포도(50.9%), 아이스크림(22.1%)이다. 라면은 전 세계 매운 볶음면의 인기가 지속되는 가운데, 젊은층을 겨냥한 인기 K콘텐츠 활용 마케팅과 온·오프라인 유통망 확장을 통해 중국, CIS, 일본, 미국 순으로 전년 대비 수출이 많이 늘었다.. 건강기능식품 등은 글로벌 웰빙 트렌드와 함께 이너뷰티 제품 등 K건강기능식품의 우수성에 대한 인식 및 평가가 확산하면서 수출이 증가했다.

김치는 주요 수출국인 일본으로의 전년 동기 대비 수출 증가율이 상반기(3.7%) 대비 소폭 증가(1.9%포인트)했고, 캐나다·대만의 수출 성장률이 높았다. 농식품부는 건강에 대한 세계적인 관심, 한류 열풍과 함께 한국산 김치가 우수한 발효식품이라는 인식이 지속 확산한 영향으로 분석했다.

농산업 분야의 10월 말 기준 누적 수출액은 26억4000만달러로 전년 동기 대비 7.8% 증가했다. 동물용의약품과 농약, 비료, 종자 등 주요 품목에서 고르게 수출이 늘었다. 동물용의약품은 라이신(동물용 영양제)과 화학제제, 동물용 의료기기 품목이 실적 증가를 견인했다. 특히 라이신의 경우 유럽에서 중국산 라이신을 대체하려는 수요가 증가하면서 수출이 크게 확대됐다.

농약은 베트남·중국·인도네시아 등 아시아 시장 중심으로 완제품 수요가 꾸준히 늘어났고, 다국적 기업의 국내 위탁생산 물량이 증가하면서 수출 기반이 강화됐다. 종자는 품질이 우수하고 재배 안정성이 높은 한국산 고추 종자의 수출이 미국·중국 등을 중심으로 전년 대비 34% 이상 크게 증가했다.

김정욱 농식품부 농업혁신정책실장은 "우리 제품의 우수한 품질 경쟁력을 토대로 대외 불확실성 속에서도 수출이 증가하고 있다"며 "정부는 연말까지 정책자금 지원, 물류·통관 등 수출 애로 해소, 유통매장 판촉 및 한류 연계 글로벌 마케팅 등 수출기업 지원을 강화해 올해 K푸드+ 수출 목표 140억달러를 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자



