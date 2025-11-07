본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]이노테크, 코스닥 상장 첫날 '따따블' 기록

송화정기자

입력2025.11.07 09:23

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이노테크 가 코스닥 상장 첫날 급등세를 보이며 '따따블(공모가 대비 4배 상승)'을 달성했다.


7일 오전 9시20분 현재 이노테크는 공모가(1만4700원) 대비 4만2200원(287.07%) 오른 5만6900원에 거래되고 있다. 개장 후 300% 오른 5만8800원까지 치솟기도 했다.

이노테크는 지난달 16~22일까지 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 1072대 1의 경쟁률을 기록해 공모가가 희망 범위(1만2900~1만4700원) 상단인 1만4700원으로 확정됐다. 뒤이어 지난달 27~28일 진행된 일반 청약에서도 2427.23대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 7조8496억원이 모였다.


2013년 설립된 이노테크는 신뢰성 환경시험 장비와 특수시험장비 개발·제조에 특화된 복합 신뢰성 환경시험 장비 전문 기업이다. 복합 신뢰성 환경시험 장비는 전자제품과 부품이 온도·습도·진동·진공 등 가혹한 조건에서 성능 저하나 결함이 발생하는지를 검증하는 핵심 설비다. 해당 장비는 디스플레이, 반도체, 이차전지, 자동차 등 주요 산업에서 안정적 양산과 고품질 제품 출시에 필수적인 역할을 수행한다.

[특징주]이노테크, 코스닥 상장 첫날 '따따블' 기록
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡 "치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

음료컵에 비친 흐릿한 '이것' 때문에…일본 아이돌 연습생 퇴출된 사연

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

류현진 광고료 1.8억 가로챈 전 에이전트…항소심서 집유로 감형

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

서민대출 못갚고 나라에서 갚아주는 비율 급증…예산부족 우려도

새로운 이슈 보기