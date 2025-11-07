[특징주]이노테크, 코스닥 상장 첫날 '따따블' 기록

이노테크 이노테크 469610 | 코스닥 증권정보 현재가 57,500 전일대비 42,800 등락률 +291.16% 거래량 5,126,535 전일가 2025.11.07 09:10 기준 전 종목 시세 보기 close 가 코스닥 상장 첫날 급등세를 보이며 '따따블(공모가 대비 4배 상승)'을 달성했다.

7일 오전 9시20분 현재 이노테크는 공모가(1만4700원) 대비 4만2200원(287.07%) 오른 5만6900원에 거래되고 있다. 개장 후 300% 오른 5만8800원까지 치솟기도 했다.

이노테크는 지난달 16~22일까지 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 1072대 1의 경쟁률을 기록해 공모가가 희망 범위(1만2900~1만4700원) 상단인 1만4700원으로 확정됐다. 뒤이어 지난달 27~28일 진행된 일반 청약에서도 2427.23대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 7조8496억원이 모였다.

2013년 설립된 이노테크는 신뢰성 환경시험 장비와 특수시험장비 개발·제조에 특화된 복합 신뢰성 환경시험 장비 전문 기업이다. 복합 신뢰성 환경시험 장비는 전자제품과 부품이 온도·습도·진동·진공 등 가혹한 조건에서 성능 저하나 결함이 발생하는지를 검증하는 핵심 설비다. 해당 장비는 디스플레이, 반도체, 이차전지, 자동차 등 주요 산업에서 안정적 양산과 고품질 제품 출시에 필수적인 역할을 수행한다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



