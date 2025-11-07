본문 바로가기
"검은머리 빼빼로 될 때까지"…배민B마트, 빼빼로 한정판 출시

이성민기자

입력2025.11.07 08:37

빼빼로 데이 맞아 배민·롯데웰푸드 협업
오는 11일까지 10개입 기획세트 할인

배달B마트가 11월11일 빼빼로데이를 앞두고 빼빼로 한정판 패키지를 단독 판매한다.


배달의민족을 운영하는 우아한형제들은 배민B마트에서 롯데웰푸드와 함께 오는 11일까지 롯데 빼빼로 한정판 패키지를 단독 판매한다고 7일 밝혔다.

'B마트X빼빼로 열빼로 10입' 기획세트. 우아한형제들

이번에 선보이는 빼빼로 제품은 'B마트X빼빼로 열빼로 10입' 기획세트로 오리지널 3개, 아몬드 4개, 초코필드 3개 제품으로 구성됐다. 꽃다발을 연상시키는 크기에 민트색 패키지로, '내마음 열빼로 드려요'라는 재치 있는 문구가 겉면에 쓰여 있다.

이번 기획 세트를 구매하는 고객은 '보석 반지' 사탕을 받을 수 있다. 증정품도 민트색 박스에 '검은머리 빼빼로 될 때까지'라는 문구를 넣어 꽃다발과 반지를 선물하는 느낌을 구현했다는 설명이다.


기획전은 이날부터 오는 11일까지 1만4990원(정가 1만7900원)에 할인 판매한다. 2만원 이상 구매 고객에게는 배민B마트 2000원 할인 쿠폰을 증정한다.


앞으로도 배민B마트는 유행에 발맞춰 차별화된 디저트 상품 개발과 마케팅을 확대한다는 계획이다. 특히 간식류 선호가 높은 배민B마트 특성을 살려 다양한 디저트 신상품을 선보일 예정이다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

