영남

생활 속 안전 강화… 부산도시공사, '고령 입주민 맞춤형 소방설비' 지원

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.07 10:16

투척식 소화기·비상조명 기구 설치… 150세대 완료, 확대 추진

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 입주민의 화재 피해 예방과 안전 확보를 위해 맞춤형 소방설비 보급 사업을 추진했다.


이 사업은 단순한 물품 지원을 넘어, 입주민이 스스로 재난에 대응할 수 있는 주거환경을 조성하기 위한 것이다.

공사는 화재 발생 시 초기 대응이 어려운 80세 이상 고령 입주자에게 손쉽게 사용할 수 있는 투척식 소화기를 지급하고, 피난 동선이 복잡한 가구에는 비상조명 기구를 설치했다.


지난 10월까지 약 150세대에 설치를 완료, 공사는 향후 지원 대상을 점차 확대해 나갈 계획이다.


또 입주민들에게는 소방설비 사용법과 화재 발생 시 행동요령을 함께 안내해, 생활 속 안전의식 향상에도 힘썼다.

신창호 부산도시공사 사장은 "입주민이 보다 안심하고 생활할 수 있는 환경을 조성하는 것이 공사의 책무"라며 "생명과 안전을 최우선으로 한 맞춤형 주거복지 사업을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

부산도시공사.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
