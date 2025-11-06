김민석 총리 "3월 북미회담 가능성 높은 시기, 합리적 기대"

국회 예산결산특위에 출석해 발언

핵 추진 잠수함엔 "우리 기술 세계적 수준"

김민석 국무총리는 일 오후 국회 예산결산특별위원회에 출석해 내년 3월께 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 회동할 수도 있다는 일각의 전망에 대해 "합리적 기대"라고 말했다.

김민석 국무총리가 지난달 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 치안, 안전 관계장관회의에 참석, 발언하고 있다. 2025.10.15 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

김 총리는 이날 이수진 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다.

그는 "내년 4월을 전후해 트럼프 대통령이 다시 아시아를 방문하는 시기와 연동해 (3월 전망을) 말씀하신 것으로 보인다"며 "양자의 의사가 합치되고 현실적으로 가능한 조건을 생각하면 그래도 가능성이 높은 시기로 보는 게 합리적 기대가 아닌가 생각한다"고 설명했다.

김 총리는 정부가 추진하는 '재래식 무장 원자력(핵) 추진 잠수함'에 관해 "이미 저희의 재래식 잠수함 기술은 세계적 수준이고 몇 가지 노력을 집중적으로 더하면 원잠에 충분히 도달할 수 있다"며 "대통령실과 정부의 각 부처를 포함해 총체적 역량을 종합해 추진하겠다"고 밝혔다.

또 중국 측에 "원잠의 취지나 내용에 대해 중국을 특정해 염두에 둔 게 아니라는 것을 충분히 잘 설명했다"며 "(양국 간) 그에 대한 이해가 심화하는 대화가 오갔다"고 덧붙였다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>