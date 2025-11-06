본문 바로가기
'빛축제 예산 삭감됐지만'… 세종시민 성금 모아 '빛트리 축제' 추진

충청취재본부 김기완기자

입력2025.11.06 18:37

정치권서 빛축제 예산 삭감, 시민이 모금 활동

'빛축제 예산 삭감됐지만'… 세종시민 성금 모아 '빛트리 축제' 추진
세종시 빛축제 관련 예산이 지난해 이어 올해도 지역 정치권에서 전액 삭감됐으나, 십시일반으로 모인 성금으로 시민들이 주축이 돼 추진된다. 예산이 투입되지 않고 시민 모금으로 추진되는 만큼, 다소 축소됐지만, 그 맥을 이어간다는 데 주목된다.


세종시 빛트리 축제 시민추진단은 지난달 30일 나성동 빛트리 축제 임시 사무실에서 이 축제를 다시 한번 시민의 힘으로 추진하자고 결의했다. 따라서, 지난해와 마찬가지로 이응다리 남측 광장 일대에서 이달 22일부터 내달 31일까지 39일간 이어진다.

올해로 세 번째 맞는 빛트리 축제는 지역 겨울철 축제로 자리 매김되고 주변 상권 활성화에 도움이 될 것으로 전망된다. 22일 오후 7시부터 이응다리 남측 광장에서 펼쳐질 개막 점등식 행사에서는 대형 교회 성탄트리와 골든 볼, 각종 빛 터널 그리고 다양한 빛 조형물이 동시에 점등하게 된다. 축제 기간동안 주말 버스킹, 크리스마스 마켓, 시민 참여 트리 등이 전시될 예정으로 시민들이 함께 참여해 겨울의 낭만과 희망의 메시지를 나눌 예정이다.


빛트리 축제 관계자는 "의회 예산 삭감으로 시민이 나설 수 밖에 없는 상황이 너무나 안타깝다"며 "빛트리 축제는 세종 시민이 함께 만들어가는 희망의 상징이며 축제를 통해 세종의 밤이 더욱 따뜻하게 빛나길 바란다"고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

