경남정보대 유아교육과, ‘좋은 교사 다짐식’ 개최

3학년 30명 교사 각오 다짐

'부산을 대표하는 커뮤니티 칼리지' 경남정보대학교 유아교육과는 최근 3학년 학생들의 학교 현장실습을 앞두고 학과 교수진들과 1·2학년 재학생들이 함께한 가운데 '좋은 교사 다짐식'을 지난달 30일 교내에서 개최했다.

경남정보대 유아교육과 좋은 교사 다짐식. 경남정보대 제공

이날 다짐식에서 3학년 학생 30명은 교사로서의 각오를 담은 영상을 스크린으로 상영하는 동안 촛불을 들고 무대를 행진하며 '좋은 교사'로 성장하겠다는 다짐을 전했다.

행사는 이어 학과 교수진의 격려사와 1·2학년 재학생들이 준비한 축하 공연으로 따뜻한 응원의 분위기 속에서 진행됐다.

3학년 학생대표 김현아 양은 "교수님들과 후배들의 진심 어린 격려에 감사드린다"며 "3년간 배운 지식과 마음가짐을 바탕으로 바른 인성과 따뜻한 마음을 지닌 좋은 교사가 되겠다"고 소감을 전했다.

김신곤 학과장은 "경남정보대 유아교육과는 교원양성기관 역량진단에서 전국 상위 10%에 해당하는 A등급을 획득해 교육과정의 우수성을 대외적으로 인정받았다"며 "오늘의 다짐이 학생들의 교직 생활에 든든한 버팀목이 돼, 미래의 유아교육 현장을 이끌어가는 전문 교사로 성장하길 기대한다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자



