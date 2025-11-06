국립부경대 박영환 교수, ‘제5회 용접의 날’ 산업통상자원부 장관 표창 영예

국립부경대학교 박영환 교수(기계공학전공)가 제5회 용접의 날 기념식에서 산업통상자원부 장관 표창을 받았다.

박영환 교수는 한국용접공업협동조합 주최로 10월 30일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 이 기념식에서 용접 기술 혁신과 인재 양성에 힘쓰며 대한민국 용접 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 장관 표창을 받았다.

박영환 교수는 지능형 용접과 자동화 분야 전문가로, 용접·접합공정의 고도화, 첨단소재 접합기술, AI 기반 용접 공정 제어 등 다양한 분야에서 활발한 연구를 수행하며 국내 제조산업 경쟁력 강화에 앞장서 왔다.

제5회 용접의 날 기념식에서는 박영환 교수와 함께 스타웰즈 대표인 조상명 명예교수도 산업통상자원부 장관 표창을 받는 등 총 15점의 기관장상이 수여됐다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



