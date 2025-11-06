본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

국립부경대 박영환 교수, ‘제5회 용접의 날’ 산업통상자원부 장관 표창 영예

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.06 12:50

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립부경대학교 박영환 교수(기계공학전공)가 제5회 용접의 날 기념식에서 산업통상자원부 장관 표창을 받았다.

용접의날 장관상을 받은 박영환 교수(오른쪽). 국립부경대 제공

용접의날 장관상을 받은 박영환 교수(오른쪽). 국립부경대 제공

AD
원본보기 아이콘

박영환 교수는 한국용접공업협동조합 주최로 10월 30일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 이 기념식에서 용접 기술 혁신과 인재 양성에 힘쓰며 대한민국 용접 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 장관 표창을 받았다.


박영환 교수는 지능형 용접과 자동화 분야 전문가로, 용접·접합공정의 고도화, 첨단소재 접합기술, AI 기반 용접 공정 제어 등 다양한 분야에서 활발한 연구를 수행하며 국내 제조산업 경쟁력 강화에 앞장서 왔다.

제5회 용접의 날 기념식에서는 박영환 교수와 함께 스타웰즈 대표인 조상명 명예교수도 산업통상자원부 장관 표창을 받는 등 총 15점의 기관장상이 수여됐다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]"이제 제네시스 옆에만 주차해야겠네"…레이더로 '문콕' 원천 차단한다 [단독]"이제 제네시스 옆에만 주차해야겠네"…레이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

"모든 여성에 대한 공격" 백주대낮 길거리서 성추행 당한 멕시코 대통령

"'그것이 알고 싶다'서 뇌 실험 하고 싶다 연락…역겹다" 국힘 전 대변인 분통

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

"양자컴퓨팅은 국가의 미래 표준"

새로운 이슈 보기