PGA 투어 선수, 이 장비를 선택했다

올해 톱 50 선수들 가장 많이 사용한 용품

드라이버, 아이언, 웨지 모두 타이틀리스트

퍼터 오디세이, 랩 골프 메즈.1 맥스도 인기

골프 용품사들은 투어 선수 마케팅이 공을 들인다. 소속 선수들이 좋은 성적을 올린다면 판매량에 큰 영향을 미치기 때문이다. 특히 용품사들은 최고의 선수들이 격돌하는 미국프로골프(PGA) 투어에 신경을 쓰고 있다. 그렇다면 올해 PGA 투어에서 가장 많이 사용한 클럽은 무엇일까.

2025년 PGA 투어에서 가장 많이 사용된 드라이버는 타이틀리스트 GT3다. 이 제품은 GT 시리즈 중에서 가장 조절성이 뛰어난 모델이다. 이전 모델인 TSR3보다 페이스에 훨씬 더 가깝게 배치된 새로운 웨이트 트랙을 탑재했다. 컴팩트한 배 모양 디자인은 일반 골퍼는 어렵게 느낄 수 있지만, 많은 투어 선수들이 선호하는 형태다. 타이틀리스트 GT3에 이어 핑 G440 LST, 타이틀리스트 GT2가 인기였다.

J.J. 스펀은 타이틀리스트 GT3 드라이버를 장착하고 올해 메이저 대회 US오픈에서 우승했다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

아이언은 타이틀리스트 T100을 가장 많이 선택했다. T-시리즈는 가장 성공적인 라인 중 하나다. T100은 쇼트 아이언의 퍼포먼스가 인상적이다. 더욱 공격적인 새로운 그루브를 적용했다. 많은 스핀과 제어력을 제공한다. T100은 가장 고급스러운 아이언 중 하나다. 이미 글로벌 투어에서 강력한 성능을 보였다.

T100에 이어 테일러메이드 P7CB, 테일러메이드 P7T, 타이틀리스트 T200, 캘러웨이 에이펙스 TCB, 타이틀리스트 620 MB도 좋은 평가를 받았다. PGA 투어에서 가장 많이 사용되는 아이언 브랜드는 타이틀리스트다. 올해는 투어 선수 39%가 선택했다. 2위 제품은 25%다. 이어 캘러웨이, 스릭슨, 핑, 테일러메이드, 미즈노 등이 그 뒤를 따르고 있다.

세계랭킹 1위 스코티 셰플러는 타이틀리스트 보키 SM10 웨지로 PGA 투어를 접수했다. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

웨지는 타이틀리스트가 평정했다. 55% 사용률이다. 2위 경쟁사보다 4배 이상 많았다. 보키 SM10이 베스트였다. 보키 라인 중 최근 모델이다. 보키 웨지웍스, 보키 SM9이 골퍼들의 선택을 받았다. 투어 선수들은 보키에 이어 캘러웨이 오푸스, 클리브랜드 RTX 투어, 핑 S159, 테일러메이드 MG4 등을 캐디백에 넣었다.

퍼터는 오디세이가 접수했다. PGA 투어 선수의 약 3분의 1이 오디세이 모델을 쓰고 있다. 스코티 카메론, 테일러메이드, 핑도 선수들이 선호하는 퍼터다. 최근엔 랩 골프 메즈.1 맥스 퍼터가 주목받고 있다. 이 브랜드는 윌 잘라토리스(미국)와 애덤 스콧(호주) 등이 애용하고 있다.

공은 쉽게 예측할 수 있다. 넘버 1 골프볼 타이틀리스트다. 타이틀리스트 프로 V1x와 타이틀리스트 프로 V1이 주로 사용됐다. 투어 선수의 72%가 프로 V1x와 프로 V1으로 티샷을 했다. 2위 제품보다 7배 많은 수치다. 두 공 모두 시중에서 가장 우수한 프리미엄 골프공 중 하나다. 프로 V1x는 프로 V1에 비해 약간 더 단단한 느낌을 준다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>