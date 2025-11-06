본문 바로가기
광주시, 국가보훈대상자 수당 월 15만원→18만원으로 인상

이종구기자

입력2025.11.06 12:02

경기 광주시는 국가보훈대상자에게 지급하는 참전명예수당과 보훈명예수당을 2026년부터 월 15만원에서 18만원으로 인상한다고 6일 밝혔다.

광주시청 전경. 경기 광주시 제공

시는 국가유공자 및 유가족의 복리 증진과 예우 강화를 위해 수당 인상을 결정했으며 이를 통해 국가유공자의 자긍심을 높이고 사회적 예우 문화를 확산시킬 방침이다.


이번 인상으로 국가보훈대상자 4000여 명이 내년부터 상향된 수당을 받게 되며 총 84억원이 소요될 예정이다. 이는 전년 대비 약 18억원이 증가한 규모다.

방세환 시장은 "국가유공자분들의 희생과 헌신이 있었기에 오늘의 우리가 있다"며 "광주시는 어려운 재정 여건 속에서도 국가유공자에 대한 존중과 예우를 한층 강화해 나가겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr


