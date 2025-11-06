TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 ETF, 순자산 2천억 돌파

미래에셋자산운용은 'TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 ETF'의 순자산이 2000억원을 돌파했다고 6일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 5일 기준 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 ETF 순자산은 2292억원을 기록했다. K전력기기에 대한 투자자의 관심에 힘입어 지난달 21일 신규 상장한 지 16일 만에 순자산 2000억원을 넘어섰다.

TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 ETF는 글로벌 시장에서 빠르게 성장 중인 K전력기기 업체 10종목에 집중 투자한다. HD현대일렉트릭·효성중공업·LS ELECTRIC 등 전력기기 '빅 3' 기업에 약 75%(정기변경일 기준) 비중으로 투자한다.

최근 이들 기업은 시장 기대치를 뛰어넘는 견조한 3분기 실적을 공개했다. TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 ETF 수익률도 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 5일 기준 상장 이후 수익률은 32.5%로, 이는 국내 상장된 전체 ETF 중 해당 기간 수익률 1위다.

전력기기 산업은 전력을 생산·전송·분배하는 데 필요한 핵심 기기(발전기, 변압기, 전동기 등)를 공급하는 기술집약적 산업이다. K전력기기 기업은 초고압 변압기, HVDC 기술, 냉각·절연 고도화 등 기술력이 뛰어나다. 적기 증설에 따른 빠른 납기를 무기로 글로벌 경쟁사 대비 높은 성장률을 달성하고 있어 장기적인 성장이 기대된다.

미래에셋자산운용 정의현 ETF운용본부장은 "전력기기 빅 3 기업 실적 발표의 공통점은 마진 개선이 큰 폭으로 나타났다는 점"이라며 "초대형 변압기와 같은 고부가가치 제품 비중 확대가 수익 구조 개선으로 이어졌다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>