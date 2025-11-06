조국, 혁신당 비대위원장직 사퇴…이달 전당대회 출마

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 6일 비대위원장직을 내려놨다. 당 신임 대표로 출마하기 위해서다.

조 비대위원장은 6일 오전 국회에서 비상대책위원회 회의를 열고 "당 대표직에 출마하기 위해 오늘 오후 비대위원장을 사퇴한다"고 밝혔다.

그는 "전국을 도는 당원간담회에서 많은 비판과 조언을 준 당원 동지들께 감사하다. 비대위를 통해 중요 사실을 깨달았다"며 "자기 성찰과 상호 존중이 있을 때 비로소 공동체가 하나가 될 수 있다는 것"이라고 했다.

비대위원들을 향해서는 "오늘 비대위원장직을 내려놓지만 남은 '뉴파티 비전'도 잘 마무리 해주시길 부탁드린다"며 "혁신은 끊임없는 이어달리기"라고 당부했다.

그러면서 "비대위에서 만든 혁신안을 오는 23일 선출되는 차기 지도부가 수용해 당의 혁신을 위해 계속 이어 달릴 것"이라고 했다.

조국혁신당은 이날부터 오는 10일까지 5일간 조국혁신당 당 대표·최고위원 후보 신청을 받는다.

당 신임 지도부를 선출하는 전당대회는 이달 23일 충북 청주시 오스코에서 열린다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



