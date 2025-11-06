횡성군-한국농어촌공사, 안흥지구 농촌공간정비사업 위수탁 협약 체결

강원도 횡성군은 6일 한국농어촌공사 홍천·춘천지사와 '안흥지구 농촌공간정비사업(농촌특화지구형)'위·수탁 협약을 체결하고 본격적인 사업 추진에 나섰다.

이날 협약식에는 김명기 횡성군수, 황희동 한국농어촌공사 홍천·춘천지사장 등 양측 기관장이 참석한 가운데, 사업 시행 지침에 따라 기본계획수립부터 공사 준공 후 인수·인계까지의 전 과정을 한국농어촌공사 홍천·춘천지사에 위탁하기로 협약 체결하였다.

군은 올해 9월 농림축산식품부에서 시행하는 농촌공간정비사업(농촌특화지구형)에 공모에 선정되어, 안흥 지역에 2029년까지 100억원 규모의 사업비를 투입할 계획이다.

농촌공간정비사업(농촌특화지구형)은 2개 이상의 농촌특화지구를 연계 육성·지원하기 위한 사업으로서, 본 사업의 경우 안흥면 주거 밀집지역에 '농촌마을보호지구'를, 안흥찐빵 업소가 밀집된 소재지 일원에 '농촌융복합산업지구'를 지정하여 상호 연계 발전을 도모한다.

농촌융복합산업지구의 경우 지역 내 생산량이 많은 '팥'을 활용한 생산, 가공, 유통, 판매에 이르는 6차 산업이 상생 발전할 수 있는 체계를 확립하는 것을 목표로 하며, 기존에 조성된 안흥찐빵 모락모락마을과 지역 자원을 활용한 관광·체험과 연계하여 안흥찐빵의 브랜드 가치를 높일 계획이다.

또한 농촌마을보호지구에는 농촌융복합산업지구와 연계하여 청년 및 창업자를 위한 임대주택 건설과 주민 쉼터 및 주차장을 조성하여 지역 정주여건을 개선하고 젊은 인구 유입을 촉진할 계획이다.

김명기 횡성군수는 "이번 사업은 지역에서 생산되는 팥의 고부가가치를 촉진하고 안흥찐빵과 더불어 지역의 인지도를 한층 높일 수 있는 계기가 될 것"이라며 "한국농어촌공사와 긴밀히 협력해 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 협조와 지원을 아끼지 않을 것이다"고 말했다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>