진주지구 '우주항공 국가산단 분양' 활성화 기대

물류 환경 정주 여건 등 부각

산업용지 분양률 상승 기대





경남 진주시가 경남우주항공 국가산업단지(이하 '우주항공 국가산단') 진주 지구의 공사가 마무리돼 준공승인 신청을 하는 등 공장설립이 가능해지면서 산단 활성화에 새로운 전기를 맞고 있다.

'우주항공 국가산단 진주 지구'는 정부의 우주항공산업 인프라 구축과 첨단산업의 경쟁력 강화를 목표로 진주시 정촌면 대축리 일원에 83만㎡ 규모로 조성되고 있다. 이 사업은 지난 9월 부산지방국토관리청에 사업 준공승인 신청을 했으며, 산업단지 조성 공사는 마무리된 상태로 입주기업의 경우 즉시 공장설립이 가능하다는 게 관계자의 전언이다.

진주시와 한국토지주택공사(LH)는 지난 2022년부터 산업·지원·주거시설의 용지 분양을 시작해 적극적인 홍보활동을 펼쳐왔으나, 코로나19 팬데믹 이후 경기 불황 등으로 기업들의 투자 심리가 위축되면서 산업시설 용지의 분양률이 저조한 상황이었다.

진주시 경남 우주항공 국가산업단지.

그러나 최근 들어 '경남 서부의료원'과 '우주 환경시험시설'의 입주가 확정되고, 인근 사천시에 '우주항공청'이 유치된 것을 비롯해 지난 10월 28일 하나 에어로다이내믹스와 투자협약(MOU)을 체결해 우주항공 국가산단 4호 기업으로 입주가 확정되는 등 분양 호재 및 기술력 있는 기업의 투자가 계속 이어지고 있는 것, 이에 따라 진주시와 LH는 진주 지구의 입지 장점을 홍보하는 등 기업의 투자유치를 위해 적극적으로 나서면서 분양률 상승이 기대되고 있다.

이처럼 사업 준공승인을 앞두고 산단 활성화가 기대되고 있는 '우주항공 국가산단 진주 지구'의 뛰어난 입지 조건에 대해 살펴본다.

진주 지구는 육상과 해상, 항공 등 교통인프라가 다양하게 구축돼 있어 물류 이동이 매우 편리하다. 통영 대전·남해고속도로를 비롯해 남부 내륙고속철도(예정)가 있어 전국 각지로의 접근이 용이하다는 것이다. 또한 삼천포항과 부산신항, 김해국제공항, 사천공항 등 해양 및 항공 교통시설이 인접해 있어 국내외 물류 이동에도 최적화해 있다.

시는 지난 2019년 8월 '항공우주 부품·소재 분야 강소연구 개발 특구'로 지정됐다. 이를 통해 우수한 기술을 발굴하고 연계하는데 특화돼 있으며, 기술창업 및 육성지원도 활발하게 진행되고 있다. 또한 한국산업기술시험원(KTL)과 우주 부품시험센터, 한국세라믹기술원, 진주강소특구지원센터 등 항공우주 산업을 뒷받침하는 핵심 기관들이 이미 자리 잡고 있는 데다 '우주 환경시험시설'이 추가로 들어설 예정이어서 항공우주 산업 분야 경쟁력이 최고 수준에 달할 것으로 보인다.

진주 지구 동쪽에는 '정촌일반산업단지'와 '뿌리산업 단지'가 맞닿아 있다. 이들 산업단지와 연계하면 세라믹과 뿌리산업 등 다양한 지역전략 산업과의 시너지를 창출해 산업 생태계를 확장할 수 있는 장점도 빼놓을 수 없다. 이는 단순 제조업을 넘어 고부가가치 산업으로의 발전 가능성이 매우 클 수밖에 없기 때문이다.

진주 지구의 우수한 주거환경 또한 최적의 입지 조건이다. 배후 주거지인 ▲정촌산업단지(2500세대) ▲신진주역세권(7300세대)이 이미 조성돼 다양한 편의시설이 갖춰져 있다. 또한 ▲문산 공공주택지구(6700세대) ▲판문지구(1300세대) ▲초전 남부1지구(3000세대) ▲도동지구(4000세대) 등 대규모 신규 주택공급 계획이 예정돼 있어 안정적인 주거환경을 제공할 수 있는 것이다.

특히 근로자들을 위한 문화 및 여가 시설도 잘 갖추고 있는데, 인근의 '정촌 행복드림센터'에서 다양한 문화 활동을 즐길 수 있는 데다 체육시설(수영장, 헬스장 등) 건립도 추진하고 있다. 게다가 의료 인프라 역시 탄탄한데, 기존의 '경상국립대 병원'과 함께 '경남 서부의료원'이 오는 2029년 운영 예정이여 최고 수준의 대학병원에 공공 의료서비스까지 더해지면서 최고의 의료 환경이 조성될 예정이다.

또한 진주시는 현재 우주항공 국가산단 추가 확장을 준비하고 있다. 아직 우주항공 국가산단의 분양률은 낮은 편이지만, 다른 산업단지들은 이미 포화상태여서 기업들의 투자 선택지가 부족한 상황을 고려한 것이다.

한편 진주시는 우주항공 산업육성과 투자 활성화에 대비하기 위해 선제적으로 산업단지 확대 계획을 세우고 있다. 산업단지 조성에 걸리는 기간을 고려해 단계적인 확장을 추진하는 것이 중요하다고 판단했기 때문이다. 현재 진주시는 신규 산업단지 후보지에 대한 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역을 진행하며, 경제성과 입지 여건 등을 종합적으로 검토하고 있다.

진주시 관계자는 "우주항공 국가산단 진주 지구는 우주항공 산업의 핵심 기반으로 조성되고 있으며, 교육기관과 연구·시험·인증기관 등을 확보해 산업 경쟁력을 강화하고 있다"면서 "또한 우주항공 기업을 적극적으로 유치하기 위해 지원시설과 인프라를 단계적으로 확충하고 있으며, 근로자들의 정주 여건 개선에도 지속해서 힘쓰고 있다"고 강조했다.





영남취재본부 최순경 기자



