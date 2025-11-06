[날씨]아침엔 쌀쌀, 낮엔 포근…큰 일교차 주의

미세먼지 농도 '나쁨'

목요일인 6일 아침은 쌀쌀하고 낮은 포근한 전형적인 가을 날씨가 이어지겠다.

서울시청 서소문청사 정동전망대에서 바라본 덕수궁 주변이 단풍으로 물들어 있다.

기상청에 따르면 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 8.0도, 인천 9.5도, 수원 5.0도, 춘천 2.8도, 강릉 8.0도, 청주 6.7도, 대전 5.3도, 전주 6.8도, 광주 8.4도, 제주 15.7도, 대구 7.5도, 부산 13.6도, 울산 11.5도, 창원 11.2도 등이다.

낮 기온은 18∼22도로 예보됐다. 낮과 밤 기온 차는 내륙을 중심으로 15도 안팎으로 크겠다.

미세먼지 농도는 서울, 인천, 경기 남부, 충청권, 광주, 전북에서 '나쁨' 수준을 보이겠다. 오후부턴 국외 오염물질이 유입되면서 농도가 더 높아지겠다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해 0.5∼2.0m, 남해 1.0∼2.5m다.





