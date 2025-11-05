'교통사고' 당한 산모 타있는데…구급차에 길 안 터준 경찰차 논란 커지자 '해명'

산모와 아기 병원 도착 후 숨져

경찰 "시간 너무 짧아 접근 인지 못해"

부산에서 경찰 순찰차가 위급한 산모를 이송 중인 구급차에 길을 터주지 않은 사실이 드러나 논란이 일고 있다. 구급차는 교통사고를 당한 산모를 병원으로 옮기던 중이었으나, 산모와 아기는 결국 숨졌다.

당시 상황을 촬영한 순찰차 영상. 구급차가 순찰차를 우회해 이동하고 있다.

5일 경찰 등에 따르면 지난달 30일 오후 9시쯤 부산 서구 구덕운동장 인근 구덕사거리에서 산모를 실은 사설 구급차가 부산대병원으로 이송되고 있었다. 당시 산모는 차량에 배가 깔리는 교통사고를 당해 위중한 상태였던 것으로 전해졌다.

당시 구급차는 교차로에서 신호가 빨간불로 바뀌자 1차로에 정차해 있던 순찰차 뒤에 멈춰 섰다. 구급차는 사이렌을 울리며 양보해달라고 방송했지만, 순찰차는 즉시 움직이지 않았다. 이후 2차로에 있던 관광버스가 길을 비켜준 후에야 구급차는 다시 운행할 수 있었다.

당시 구급차에 탑승한 산모는 차량에 배가 깔리는 교통사고를 당해 위중한 상태였다. 산모는 병원으로 옮겨졌으나, 아기와 산모 모두 결국 숨진 것으로 알려졌다.

논란이 확산하자 경찰은 당시 순찰차를 운전한 경찰관이 뒤에서 접근하던 구급차를 인지하기에는 시간이 너무 짧았다고 해명했다.

경찰 관계자는 "주행하던 구급차가 2∼3차로를 주행하다가 1차로에 서 있던 순찰차 뒤로 왔다"며 "구급차의 존재를 인지했을 때는 이미 버스가 자리를 비켜 구급차가 2차로로 빠져나가던 중이었는데, 이 모든 것이 2∼3초 찰나에 발생했다"고 해명했다.

이어 "순찰차 좌측에는 중앙분리대, 우측에는 대형버스가 있었고, 앞쪽은 좌회전하는 차량이 이동하고 있어 순찰차가 이동했다면 오히려 구급차가 통과하기 어려웠던 상황"이라고 설명했다.

그러면서 "구급차가 있었다는 것을 알았다면 경찰은 오히려 에스코트하거나, 상황실에 보고해 신호를 통제하는 등 지원했을 것"이라고 덧붙였다.





김현정 기자



