[포토] 대학생 통상정책 토론대회

5일 서울 강남구 섬유센터에서 '대학생 통상정책 토론대회'가 열리고 있다. 이 날 토론회에는 여한구 통상교섭본부장이 참석했다.







