"경북의 정(情), 대구의 열정으로 하나되다"

'2025 대구경북 농특산물 상생장터 화합한마당'

두류공원서14~16일 개최

지역의 뿌리와 마음이 하나로 이어지는 '2025 대구·경북 농특산물 상생 장터 화합 한마당'이 오는 14일부터 16일까지 사흘간 대구 두류공원 인라인스케이트장 일원에서 열린다.

이번 행사는 사단법인 재대구경북도민회가 주최·주관하고, 대구광역시와 경상북도가 협찬하여 마련됐다.

대구와 경북의 상생 협력과 화합을 통해 지역 농특산물의 판로를 넓히고, 도민 간 교류를 강화하기 위한 뜻깊은 자리다.

'경북의 뿌리로 마음을 있다'를 주제로 열리는 이번 상생 장터에는 경북 23개 시·군의 우수 농특산물과 대구의 대표 특산품이 한자리에 모인다.

현장에서는 지역 농산물 직거래 판매와 함께 다양한 체험행사, 전통공연, 먹거리 장터가 마련되어 시민과 출향인이 함께 어울릴 수 있는 화합의 축제가 펼쳐질 예정이다.

재대구경북도민회 관계자는 "이번 상생 장터는 대구와 경북이 함께 성장하는 진정한 공동체의 장이자, 고향의 정과 도민의 자부심을 다시금 확인하는 계기가 될 것"이라며 "도민 모두가 참여해 지역 발전의 새로운 희망을 함께 만들어가길 바란다"고 밝혔다.

이번 행사는 도민이 직접 참여하는 축제이자, 지역 농업인과 도시 소비자가 함께 만드는 상생의 플랫폼으로 기대를 모으고 있다.





