[2025 여성포럼]카카오, 다양성 존중·인권 경영 노력 빛나

제10회 아시아양성평등지수대상

고용노동부 장관상

카카오는 적극적인 일·가정 양립 실천과 다양성을 존중하는 인권 경영 노력을 바탕으로 '제10회 아시아양성평등지수대상'에서 고용노동부 장관상을 받았다.

6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '제10회 아시아양성평등지수대상 시상식'에서 카카오가 고용노동부 장관상을 수상하고 있다. 2025.11.6

카카오의 일·가정 양립 지원 제도는 업계 최고 수준으로 평가된다. 판교 오피스, 제주 오피스 등에서 운영되는 직장 내 어린이집은 총 907명의 원아를 수용할 수 있고 표준 보육 과정을 기반으로 특성화 프로그램을 진행하고 있다.

또 양육과 노령, 사고, 질병, 돌봄 등 가족 돌봄을 사유로 연간 최대 90일의 휴직을 보장한다. 크루들의 재충전을 위해 3년 근속 시마다 한 달의 안식휴가를 부여하며 이 기간 급여와 함께 휴가비 200만원이 별도로 지급된다. 매월 마지막 주는 주4일만 근무하는 월말 리커버리 데이도 있다.

임신부에게는 전자파 차단 담요·허리 받침대 등 키트를 제공하고 초등학교 입학 자녀를 둔 직원들에게 필요한 아이템으로 구성된 선물을 준다. 아울러 격년 주기로 인권영향평가를 실시한다. 이 같은 노력을 바탕으로 지난해 고용노동부가 주관하는 남녀고용평등 우수기업으로 선정됐다.





