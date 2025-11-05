본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

에어부산, 부산-나가사키 부정기편 운항 재개

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.05 08:45

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일본 소도시 여행 수요 확대

내년 3월까지 주 3회 운항

에어부산(대표 정병섭)이 일본 소도시 여행 수요 확대에 맞춰 부산-나가사키 하늘길을 다시 연다.


에어부산은 5일 "내년 1월 4일부터 3월 27일까지 부산-나가사키 노선 부정기편을 주 3회(화·금·일) 일정으로 운항한다"고 전했다. 지난 10월 운항에 이어 두 번째 부정기편 편성이다.

화요일 기준 운항 일정은 김해국제공항에서 오후 3시 55분 출발, 나가사키 공항 도착 오후 5시 10분, 귀국편은 오후 6시 10분 출발, 김해공항 도착 오후 7시 15분이다.


에어부산은 탑승객을 대상으로 현지 공항버스·렌터카·주요 관광지 입장권 할인 등 다양한 제휴 혜택도 제공한다. 제휴 업체 이용 시 부산-나가사키 노선 탑승권을 제시하면 된다.


에어부산은 김해국제공항을 중심으로 일본 소도시 노선을 꾸준히 확장해왔다. 2017년 오이타를 시작으로 ▲구마모토 ▲시즈오카 ▲미야자키 ▲가고시마 등으로 부정기편을 운항했으며, 2023년에는 마쓰야마 정기편을 신규 취항했다.

올해 10월 운항한 나가사키·도야마 부정기편은 평균 90% 후반대의 높은 탑승률을 기록하며 일본 소도시 여행의 견조한 수요를 입증했다.


에어부산 관계자는 "일본 소도시는 특유의 정서와 문화를 경험할 수 있는 색다른 여행지로 주목받고 있다"며 "다양한 노선을 통해 지역 간 교류 확대와 관광 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

에어부산 부산-나가사키 부정기 추가 운항 홍보 포스터.

에어부산 부산-나가사키 부정기 추가 운항 홍보 포스터.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"4일째 사들이네"…코스피 팔아치우던 외인, 어디 갔나 봤더니 "4일째 사들이네"…코스피 팔아치우던 외인, 어디 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

젠슨황 덕분에 창업문의 폭주…"물 들어온다고 노 안젓는다"

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

애들이랑 챗GPT 계정 공유 못 하겠네… 성인용 '에로 모드' 켠다는 올트먼

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

'막차 패닉바잉' 진짜였네…30代 서울 아파트 매수 비중, 4년만에 최고

새로운 이슈 보기