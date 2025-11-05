에어부산, 부산-나가사키 부정기편 운항 재개

일본 소도시 여행 수요 확대



내년 3월까지 주 3회 운항

에어부산(대표 정병섭)이 일본 소도시 여행 수요 확대에 맞춰 부산-나가사키 하늘길을 다시 연다.

에어부산은 5일 "내년 1월 4일부터 3월 27일까지 부산-나가사키 노선 부정기편을 주 3회(화·금·일) 일정으로 운항한다"고 전했다. 지난 10월 운항에 이어 두 번째 부정기편 편성이다.

화요일 기준 운항 일정은 김해국제공항에서 오후 3시 55분 출발, 나가사키 공항 도착 오후 5시 10분, 귀국편은 오후 6시 10분 출발, 김해공항 도착 오후 7시 15분이다.

에어부산은 탑승객을 대상으로 현지 공항버스·렌터카·주요 관광지 입장권 할인 등 다양한 제휴 혜택도 제공한다. 제휴 업체 이용 시 부산-나가사키 노선 탑승권을 제시하면 된다.

에어부산은 김해국제공항을 중심으로 일본 소도시 노선을 꾸준히 확장해왔다. 2017년 오이타를 시작으로 ▲구마모토 ▲시즈오카 ▲미야자키 ▲가고시마 등으로 부정기편을 운항했으며, 2023년에는 마쓰야마 정기편을 신규 취항했다.

올해 10월 운항한 나가사키·도야마 부정기편은 평균 90% 후반대의 높은 탑승률을 기록하며 일본 소도시 여행의 견조한 수요를 입증했다.

에어부산 관계자는 "일본 소도시는 특유의 정서와 문화를 경험할 수 있는 색다른 여행지로 주목받고 있다"며 "다양한 노선을 통해 지역 간 교류 확대와 관광 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

