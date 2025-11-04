국정원 "북미회담 가능성 커…내년 3월 한미훈련 이후 추진될 수도"

김정은, 대미 대화 의지 뚜렷

트럼프 발언에 반응하며 수위 조절 중

국가정보원이 김정은 북한 국무위원장이 미국과의 대화를 재개할 의지를 보이고 있으며, 내년 3월 한미연합훈련 이후 북미 정상회담이 다시 추진될 가능성이 크다고 전망했다.

국정원은 4일 서울 서초구 청사에서 열린 국회 정보위원회 국정감사에서 "경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한 북미 회동은 무산됐지만, 북한이 물밑에서 미국과의 대화를 대비한 정황이 다양한 경로로 확인됐다"고 보고했다.

국정원은 "김정은이 미국 행정부 내 대북 실무진의 성향을 분석한 정황이 있으며, 이는 향후 대화 재개를 염두에 둔 사전 준비로 보인다"고 밝혔다.

또한 "김정은은 최고인민회의 이후 핵무장 관련 직접 발언을 자제하며 수위를 조절하고 있다"며 "이는 미국과 조건부 대화를 시사한 이후 나타난 변화"라고 덧붙였다.

국정원은 "트럼프 미국 대통령이 아시아 순방 중 김정은과의 만남 의향을 밝힌 뒤, 북한 최선희 외무상이 중국·러시아 방문을 막판까지 고심한 정황이 포착됐다"며 "김정은이 향후 조건이 갖춰지면 미국과 접촉에 나설 가능성이 크다"고 분석했다.

아울러 국정원은 "북한이 최근 미국 내 주요 대북 인사와 국제기구 관계자들에 대한 정보를 체계적으로 수집하고 있는 점은 향후 북미 대화 준비의 일환으로 해석된다"며 "러시아와의 협력 강화, 북중 관계 복원 흐름을 기반으로 북미 관계 재개를 모색 중"이라고 밝혔다.

국정원은 "이러한 정황을 종합할 때 내년 3월 한미연합훈련 이후 북미 정상회담이 다시 추진될 가능성이 높다"고 전망했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>