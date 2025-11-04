본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

세종시, 세종보 인근 하천 불법점용한 환경단체 '고발' 조치

충청취재본부 김기완기자

입력2025.11.04 19:46

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최종 철거명령 불응·공공이익 보호 위한 판단

세종시, 세종보 인근 하천 불법점용한 환경단체 '고발' 조치
AD
원본보기 아이콘

세종보 인근에서 하천을 불법으로 점용해 농성을 벌이고 있는 환경단체에 대해 시 행정집행부가 결국 경찰에 고발 조치했다.


담당 부서인 환경녹지국에 따르면 4일 세종 남부경찰서에 고발장을 접수했다. 한 환경단체가 세종보 철거를 요구하며 국가하천을 무단으로 점용해 농성을 벌이고 있어서다.

앞서, 시는 환경단체에 지난 9월부터 3차례에 걸쳐 원상복구 명령 사전통지, 의견 청취, 최종 철거명령을 통지한 바 있다. 관계 공무원이 농성 현장을 수시로 방문해 환경단체 측에 자진 철거를 지속해서 요청했으나, 환경단체가 이에 불응했기 때문에 결국 경찰에 고발장을 접수했다는 것이다.


시 관계자는 "하천을 불법 점용한 행위에 대한 법적 제재를 통해 사회질서를 유지하고 공공이익 저해 요소를 차단하기 위한 조치다"라며 "하천 시설물을 보호하고 안전사고를 예방하기 위해 적법한 절차에 따른 판단"이라고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

김밥 축제 끝난 지 얼마나 됐다고…열기 채 식기도 전에 불판 오른 '라면축제' 김밥 축제 끝난 지 얼마나 됐다고…열기 채 식기도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

애들이랑 챗GPT 계정 공유 못 하겠네… 성인용 '에로 모드' 켠다는 올트먼

트럼프·시진핑 들어온 김해공항, APEC 성공의 출발점

"최대 30% 싸다"…수백 평에 영양제 쌓아놓고 셀프 계산, 약국가 '술렁'

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

진짜 로봇 전쟁?…中 상륙훈련에 '늑대 로봇' 투입

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기