의정부시, 2026 의정부 빌리 그래함 전도대회 업무협약 체결

이종구기자

입력2025.11.04 16:43

경기 의정부시(시장 김동근)는 4일 의정부시기독교연합회(회장 김용갑) 주최, 의정부빌리그래함전도대회 준비위원회(대회장 김용갑) 주관으로 열리는 '2026 의정부 빌리 그래함 전도대회'를 앞두고 관련 업무협약을 체결했다.

김동근 시장(오른쪽)이 4일 '2026 의정부 빌리 그래함 전도대회' 추진을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장(오른쪽)이 4일 '2026 의정부 빌리 그래함 전도대회' 추진을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

원본보기 아이콘

'2026 의정부 빌리 그래함 전도대회'는 2026년 5월 17일 의정부종합운동장 등을 중심으로 내외국인 5만여 명이 참여하는 국제행사로 추진된다.


이번 협약을 통해 시는 방문객 편의와 안전한 행사 운영을 지원하고, 이를 계기로 지역 발전과 글로벌 도시경쟁력 향상을 도모할 계획이다.

김동근 시장은 "의정부종합운동장에서 열리는 대규모 국제행사를 맞아, 국내외 참가자들이 불편 없이 행사에 참여하고 의미 있는 시간을 보낼 수 있도록 시에서도 적극 지원하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr


