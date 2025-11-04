[포토] 여야 간사와 대화하는 신성범 정보위원장

신성범 국회 정보위원장(오른쪽)이 4일 서울 서초구 국가정보원에서 열린 2025년도 국정감사에서 여야 간사와 대화하고 있다. 왼쪽부터 이성권 국민의힘 의원, 박선원 더불어민주당 의원. 신 위원장.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>