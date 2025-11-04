본문 바로가기
KT, CEO 거취·전 고객 유심 교체 논의 '운명의 이사회'

박유진기자

2025.11.04

차기 CEO 공모 착수 앞두고 연임 여부 주목
김영섭 대표, 국감서 "사퇴 포함한 책임 고민" 언급
피해자 한정 유심 교체서 전 고객 교체로 확대 검토

KT가 4일 오후 이사회를 열고 김영섭 대표의 거취와 전 고객 대상 유심(USIM) 교체 여부를 동시에 논의한다. 이번 회의는 최근 불거진 무단 소액결제 사고의 책임 공방과 맞물려, 김 대표의 연임 여부를 가를 분수령이 될 전망이다.


업계에 따르면 KT는 이날 오후 열린 이사회에서 차기 대표이사 선임 절차 개시 안건을 상정·의결할 예정이다. KT 정관은 대표이사 임기 만료 최소 3개월 전 후보군 구성을 의무화하고 있어, KT는 이달 중 CEO 공개 모집 절차를 시작할 계획이다. 김 대표의 임기는 내년 3월 주주총회까지다.

김 대표는 앞서 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 무단 소액결제 사고와 관련해 집중 질의를 받았다. 그는 당시 "총체적 경영 책임이 있는 만큼 일정 수준 수습 후 합리적 책임을 지는 것이 마땅하다"며 "사퇴를 포함한 마땅한 책임을 질 것"이라고 말한 바 있다.


KT가 재작년 '대표이사 연임 우선심사제'를 폐지한 만큼, 김 대표가 연임을 결심하더라도 다른 후보들과 같은 조건에서 경쟁해야 한다.


이날 이사회에서는 전 고객 유심 교체 방안도 함께 논의된다. KT는 지난달 발생한 무단 소액결제 사고 이후 해킹 피해 고객을 대상으로만 무상 교체를 진행해왔으나, 국정감사에서 전 고객 교체 요구가 제기되면서 검토 범위를 확대했다. 김 대표는 "전 고객 유심 교체를 위한 준비를 마무리 단계에 두고 있다"며 "이사회에서 의결되면 시행하겠다"고 밝힌 바 있다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
