본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

케이에이엠 정용표 대표이사, 신라대에 발전기금 5000만원 쾌척

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.04 14:44

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

㈜케이에이엠 정용표 대표이사가 신라대학교(총장 허남식)에 5000만원을 대학발전기금으로 쾌척했다.


지난 3일 신라대 대학본부에서 허남식 총장과 ㈜케이에이엠 정용표 대표이사 등 관계자들이 참석한 가운데 발전기금 기탁식이 진행됐다.

신라대 최고경영자과정 8기 원우회 수석부회장을 맡은 정 대표는 지난 9월 명예경영학박사 학위를 받았다. 지역사회와 함께 성장하는 신라대의 발전에 작은 보탬이 되고자 발전기금을 전달했다.

신라대 허남식 총장(왼쪽)과 케이에이엠 정용표 대표이사.

신라대 허남식 총장(왼쪽)과 케이에이엠 정용표 대표이사.

AD
원본보기 아이콘

정 대표는 항공기용 부품 제조업체 ㈜케이에이엠을 설립해 최첨단 항공기 주요 구조 부품을 제작하는 기술력을 바탕으로 ISO9001 인증을 획득했다. 보잉, 에어버스, 한화에어로스페이스, 대한항공 등 세계적 기업들과 파트너십을 구축하고 항공, 우주 산업에 힘을 쏟고 있다.


그는 장학금 지원, 사회복지시설과 소외계층을 위한 기부와 봉사 등 지역사회 발전 및 공동체 사회 실현에도 적극 동참하고 있다.


㈜케이에이엠 정용표 대표이사는 "신라대 최고경영자과정을 통해 기업인으로서 많은 도움을 받았다"라며 "신라대와 학생들의 성장이 지역사회, 지역기업의 발전에 기여를 할 것이라 기대하고 작은 보탬이 되고자 한다"고 전했다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 시작, 승부사 거쳐 소통까지 60년 '부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

"젠슨 황 테이블서 치맥할래" 예약 쇄도에 '1시간 이용제한'

"최대 30% 싸다"…수백 평에 영양제 쌓아놓고 셀프 계산, 약국가 '술렁'

3시간 줄서야…황남빵 품귀 현상, 되팔이·유사품 기승

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

트럼프·시진핑 들어온 김해공항, APEC 성공의 출발점

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기