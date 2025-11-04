케이에이엠 정용표 대표이사, 신라대에 발전기금 5000만원 쾌척

㈜케이에이엠 정용표 대표이사가 신라대학교(총장 허남식)에 5000만원을 대학발전기금으로 쾌척했다.

지난 3일 신라대 대학본부에서 허남식 총장과 ㈜케이에이엠 정용표 대표이사 등 관계자들이 참석한 가운데 발전기금 기탁식이 진행됐다.

신라대 최고경영자과정 8기 원우회 수석부회장을 맡은 정 대표는 지난 9월 명예경영학박사 학위를 받았다. 지역사회와 함께 성장하는 신라대의 발전에 작은 보탬이 되고자 발전기금을 전달했다.

신라대 허남식 총장(왼쪽)과 케이에이엠 정용표 대표이사.

정 대표는 항공기용 부품 제조업체 ㈜케이에이엠을 설립해 최첨단 항공기 주요 구조 부품을 제작하는 기술력을 바탕으로 ISO9001 인증을 획득했다. 보잉, 에어버스, 한화에어로스페이스, 대한항공 등 세계적 기업들과 파트너십을 구축하고 항공, 우주 산업에 힘을 쏟고 있다.

그는 장학금 지원, 사회복지시설과 소외계층을 위한 기부와 봉사 등 지역사회 발전 및 공동체 사회 실현에도 적극 동참하고 있다.

㈜케이에이엠 정용표 대표이사는 "신라대 최고경영자과정을 통해 기업인으로서 많은 도움을 받았다"라며 "신라대와 학생들의 성장이 지역사회, 지역기업의 발전에 기여를 할 것이라 기대하고 작은 보탬이 되고자 한다"고 전했다.





