'평택시 통합 30주년 포럼' 13일 평택남부문화예술회관서 개최

정두환기자

입력2025.11.04 12:55

박영선·정의용 전 장관 등 특별강연

경기도 평택시는 통합 30주년을 기념하여 오는 13일 평택남부문화예술회관 소공연장에서 '평택시 통합 30주년 기념 미래비전포럼'을 개최한다.

'평택시 통합 30주년 포럼' 13일 평택남부문화예술회관서 개최
이번 포럼은 지난 30년간의 평택의 통합과 성장 의미를 되새기고, 향후 평택의 100년을 준비하기 위한 미래 발전 전략을 모색하기 위해 마련됐다.


포럼은 특별 강연과 토크콘서트로 구성된다. 행사에서는 박영선 전 중소기업벤처부 장관이 'AI 시대를 대비하는 평택의 발전 전략', 정의용 전 외교부 장관이 '안보, 국제도시로서의 평택의 역할과 미래', 최기주 아주대 총장이 '지역, 대학, 시민이 함께 성장하는 평택 미래 비전'을 주제로 각각 특별 강연을 한다.

강연 후에는 평택의 미래 발전 방향에 대해 정장선 평택시장과 강연자, 시민이 참여하는 토크콘서트가 개최된다.


시는 포럼을 통해 각계각층의 의견을 수렴해 시민과 함께 만드는 평택의 미래 비전을 구체화하고, 향후 평택의 100년 도약을 위한 발전 전략 수립의 기반으로 삼을 방침이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
