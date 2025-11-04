[이미지 다이어리] 땅의 역사와 폐허

땅 위의 새로운 것들은 모두 폐허를 딛고 지어진다. 시간이 만들어낸 폐허, 폐허로서의 시간이 미래의 밑거름이 된다. 서울 세운지구 재개발구역의 오래된 공장들이 철거되고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>