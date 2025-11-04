본문 바로가기
구글, 36조 채권 발행…AI 투자 실탄 장전

오수연기자

입력2025.11.04 10:10

메타 300억달러…오라클 180억달러 채권 발행

구글 모회사 알파벳이 미국과 유럽 시장에서 총 250억달러(약 35조8575억원) 규모 채권을 발행한다고 블룸버그 통신 등이 3일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했다.


알파벳은 유럽에서 65억유로 규모 채권을, 미국에서 175억달러 규모 채권을 발행할 계획이다.

구글 로고. 로이터연합뉴스

미국 내 채권은 만기 3~50년의 8종류로 발행된다. 만기가 가장 긴 50년물의 금리는 국채 대비 1.07%포인트 높은 수준으로 설정됐다고 소식통은 전했다.

알파벳은 발행 채권에 대해 900억달러 규모의 주문을 받았다.


알파벳이 이번에 발행하는 유로화 채권은 올해 역내 비금융 기업으로는 두 번째로 큰 규모다. 알파벳은 지난 4월에도 유럽에서 65억유로 규모의 채권을 발행한 바 있다.


최근 빅테크(대형 정보기술 기업)들은 인공지능(AI) 관련 인프라 투자에 막대한 자금을 투입하고 있다. 모건 스탠리는 이들 기업이 데이터 센터 등 AI 관련 인프라 투자에 2028년까지 약 3조달러를 지출할 것으로 전망했다.

메타는 지난달 말 300억달러 규모, 오라클은 지난 9월 180억달러 규모의 채권을 발행하며 자금 조달에 나섰다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
