한은 "소비자물가 상승률, 연말연초 2% 내외 다시 안정될 것"

낮아진 유가 수준, 여행 서비스가격 둔화 영향

"10월 상승 폭을 키운 소비자물가 상승률, 연말연초엔 2% 내외로 다시 안정될 것."

김웅 한국은행 부총재보. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김웅 한국은행 부총재보는 4일 서울 중구 한은 본관에서 열린 물가 상황 점검 회의에서 "10월 소비자물가는 농산물 가격이 예상보다 높았던 데다 긴 추석 연휴를 전후한 내·외국인 여행수요 급증으로 여행 관련 서비스 가격도 높아지면서 상승폭이 확대됐다"며 이같이 말했다. 향후 소비자물가 상승률은 지난해 대비 낮아진 유가 수준, 여행 서비스가격 둔화 전망 등을 고려할 때 연말연초에 2% 내외로 다시 안정될 것이라는 관측이다. 지난해 11~12월 두바이유는 배럴당 73.1달러였으나 최근 65달러 선에서 움직이고 있다.

다만 최근 환율·유가 변동성이 높아진 상황인 만큼 자세한 물가 전망경로는 11월 전망 시 점검해 발표한다는 방침이다.

국가데이터처가 이날 발표한 '10월 소비자물가 동향'에 따르면 지난달 소비자 물가지수는 117.42(2020년=100)로 지난해 같은 기간보다 2.4% 올랐다. 지난해 7월(2.6%) 이후 1년 3개월 만의 최고치다. 근원물가는 긴 추석 연휴와 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등에 따라 내·외국인 여행수요가 크게 늘면서 여행·숙박 등 개인 서비스가격을 중심으로 2.2% 상승했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>