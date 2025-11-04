성평등가족부 주관 '여성친화 도시', 경산·의성 신규 지정…경북지역 6곳 확대

경북도는 성평등가족부에서 주관한 '2025년 여성친화도시 지정 심사'에서 도내 2개 시군이 여성친화도시로 추가 지정되면서 기존 4개 시군을 포함해 총 6개 시군이 여성친화도시로 확대됐다고 4일 전했다.

기존 경북도 여성친화도시는 포항시, 경주시, 구미시, 칠곡군 총 4개 시군이었으나 이번 발표로 5년 지정 기간이 만료된 칠곡군이 여성친화도시로 재지정 되고, 경산·의성이 신규 지정됐다.

이번에 재지정된 칠곡군은 지난 지정 기간 동안 여성친화 정책을 선도적으로 추진하며 지역사회 성평등 문화 확산에 이바지한 성과를 인정받았다.

또한 신규로 지정된 경산시와 의성군은 지역 특성을 반영한 여성 안전환경 조성, 돌봄 인프라 확충, 여성의 사회참여 확대 계획이 높은 평가를 받았다.

여성친화도시는 여성의 역량 강화, 돌봄 및 안전환경 조성, 지역사회의 성평등 문화 확산을 목표로 하는 도시로, 성평등가족부가 매년 심사를 통해 지정하고 있다.

특히 경북도는 저출생극복의 목적으로 일생활 균형, 돌봄 환경 등 사회 분위기를 변화시키기 위해 여성친화도시 조성을 확대해 나가고 있다.

2025년 최초로 도내 시군이 지역의 특성에 맞는 여성친화 정책을 실현할 수 있도록 여성친화도시 사업 공모를 통해 지역의 특성에 맞춘 '여성친화도시 지역 특화사업'을 발굴해 지원하고, 사업 컨설팅을 진행하는 등 '경북형 여성친화도시 조성'사업을 추진하고 있다.

경북도는 이번 지정을 계기로 여성친화도시 지정을 준비하는 시군에 대한 지원과 지정 도시 추가 발굴을 통해 여성친화도시를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

엄태현 경상북도 저출생극복본부장은 "이번 여성친화도시 확대는 도민 모두가 안전하고 평등한 삶을 누릴 수 있는 지역사회를 만들어가는 중요한 전환점"이라며 "경북은 앞으로도 여성친화도시를 지속적으로 확대하고, 여성과 남성이 함께 어울려 성장하는 지역 공동체를 만들기 위해 현장의 목소리에 귀 기울이고 실질적인 성평등 정책을 적극 추진하겠다"고 말했다.





