"하루 23시간 거래" 한국투자증권, 美주식 주간거래 서비스 재개

조슬기나기자

입력2025.11.04 09:22

한국투자증권은 미국주식 주간거래 서비스를 재개했다고 4일 밝혔다.


미국주식 주간거래 서비스는 평일 오전 10시부터 오후 6시까지 미국주식 및 상장지수펀드(ETF) 거래를 제공한다. 기존의 프리마켓(18시~~23시30분), 정규장(23시30분~6시), 애프터마켓(6시~9시) 거래 시간을 포함하면 하루 최대 23시간 동안 거래가 가능하다.

오는 11월 24일까지는 미국주식 주간거래 재개를 기념한 이벤트도 진행한다. 뱅키스(BanKIS) 주식계좌 보유 고객은 누구든 자유롭게 참여 가능하며, 신청만 해도 추첨을 통해 1018명에게 네이버페이 적립금 5000원을 지급한다. 또한 주간거래를 통해 1주 이상 거래한 고객을 대상으로 매 영업일마다 250명을 추첨해 신세계 모바일상품권 5000원권을 준다. 이벤트 참가 및 관련 자세한 내용은 한국투자증권 홈페이지와 MTS, 고객센터에서 확인할 수 있다.

한국투자증권은 이번 주간거래 서비스 재개를 계기로 거래 안정성도 강화했다. 주식 주문은 블루오션(Blue Ocean), 브루스(Bruce), 문(Moon) 등 3개 대체거래소(ATS)를 통해 처리하며 실시간 주식시세, 전용회선, 현지 브로커 등 외부 요인에 의한 장애 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 이원화된 운영 체계도 마련했다. 투자자들의 비대면 거래 편의를 높이기 위한 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 개편도 진행 중이다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
