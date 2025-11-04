허진수 부회장·허희수 사장으로…SPC그룹, 사장단 인사 단행

2026년 대표이사 포함 고위직 인사

글로벌 사업 성장, 미래전략 주도 목표

허영인 SPC그룹 회장의 장남인 허진수 부회장이 4일 부회장으로 승진했다. 2021년 3월 사장 승진 이후 4년 만이다. 차남인 허희수 부사장도 이날 사장으로 올라셨다.

SPC그룹은 이날 두 형제의 승진이 포함된 사장단 인사를 단행했다.

허진수 부회장은 SPC그룹의 지주사인 파리크라상의 최고전략책임자(CSO)와 글로벌BU(Business Unit)장으로 파리바게뜨의 글로벌 사업을 총괄해 왔으며, 'SPC 변화와 혁신 추진단' 의장을 맡고 있다. 올해 7월 출범한 'SPC 변화와 혁신 추진단'은 그룹의 쇄신과 변화를 위한 대표 협의체로 계열사 대표이사와 주요 임원, 노동조합 대표, 사외위원 등으로 구성됐다.

추진단은 안전경영, 준법경영, 일하기 좋은 일터 구축 등 그룹의 주요 과제 해결 방향을 제시하고, 각 사 대표 협의체에 개선 방안을 권고한다. 허 부회장은 SPC그룹의 글로벌 사업 경쟁력 강화와 함께 이해 관계자의 신뢰 회복을 위한 그룹의 변화와 혁신을 주도할 것으로 기대된다.

이날 허희수 사장은 2016년 11월 부사장이 된 이후 9년 만에 승진했다. 비알코리아의 최고비전책임자(CVO)로서 배스킨라빈스와 던킨의 혁신을 주도하고, 글로벌 브랜드 도입과 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation) 등 신사업 추진을 이끌어 왔다. 최근에는 미국의 대표 멕시칸 푸드 브랜드 '치폴레'의 국내 및 싱가포르 도입을 성사시켰다. 앞으로도 새로운 성장동력 확보와 글로벌 경쟁력 제고를 위한 미래 사업 발굴에 나설 계획이다.

이와 함께 도세호 부사장은 사장으로 승진해 파리크라상 대표이사로 선임됐다. 도 사장은 비알코리아와 SPC 대표이사를 겸직했으며, 지난 5월부터 각 사 대표 협의체인 'SPC커미티' 의장을 맡아 그룹에 안전과 상생의 문화가 정착될 수 있도록 이끌어 오고 있다.

파리크라상 대표이사를 맡았던 경재형 부사장은 수석부사장으로 승진하며 SPC삼립 SPC삼립 005610 | 코스피 증권정보 현재가 51,400 전일대비 200 등락률 +0.39% 거래량 406 전일가 51,200 2025.11.04 09:15 기준 관련기사 혈세 100억원 쏟아부은 '가루쌀'…식품업계가 외면한 이유파리바게뜨, 필리핀 마닐라 '니노이 아키노 국제공항'에 문 열었다[오늘의신상]잭슨피자가 호떡으로…삼립호떡, 협업 신제품 전 종목 시세 보기 close 대표이사로 내정됐다. 경 수석부사장은 김범수 대표이사와 함께 각자대표 체제로 회사를 운영하며, 경영 혁신과 안전 경영 강화를 통해 시장 경쟁력을 지속적으로 높일 계획이다. 샤니 대표로는 지상호 상무가 내정됐다. SPC삼립과 샤니의 경영진 교체는 산업 안전 시스템 강화를 위해 이뤄졌다.

이번 인사는 글로벌 사업 성장과 미래 전략을 주도할 리더십을 강화하고 그룹의 당면 과제인 안전 경영과 혁신, 이해 관계자 신뢰 회복을 더욱 빠르고 강하게 추진하기 위해 이뤄졌다.

SPC그룹 관계자는 "이번 인사는 CEO 중심의 책임경영 체계를 강화해 주요 경영 현안과 안전에 대한 실행력과 속도를 높일 수 있도록 하는 데 초점이 맞춰졌다"며 "새로운 리더십으로 사회적 요구에 부응하고 경영환경 변화에 신속히 대응해 당면 과제를 해결하고 지속 가능성을 추구해 나가겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



