진주 국화작품전시회, 즐길 거리 큰 호응

만추 지절의 정취 속에 그윽한 국화 향기로 가득한 '2025 진주 국화작품전시회'가 오색 국화작품을 즐기려는 관람객들로 붐비면서 대성황을 이루고 있다.

지난 10월 29일부터 11월 9일까지 진주종합경기장 일원에서 열리고 있는 '2025 진주 국화작품전시회'는 전시작품만 10만5000여 점에 달하는 행사이다. 무엇보다 각양각색의 향기로운 작품은 물론 체험 행사를 비롯한 즐길 거리가 가득해 큰 호응을 얻고 있다.

특히 올해 새롭게 선보인 '국화 모종 심기 체험'과 다양한 '포토존 형 국화 쉼터'가 큰 인기를 끌고 있다. 직접 국화를 심어보며 국화의 매력을 느끼고, 향기로운 쉼터에서 휴식을 즐기며 가을의 여유를 만끽하려는 관람객들의 발길이 끊이지 않고 있는 것.

더욱이 5일부터 '2025 진주 국제 농식품 박람회'가 개막해 농업·농촌 분야의 다양한 체험과 즐길 거리가 더해질 예정이어서 전시장 일대는 관람 인파로 가득 찰 것으로 보인다.

체험 행사를 마치고 나온 시민 A 씨는 "향긋한 국화를 심어보고, 아름답게 길러볼 생각을 하니 기대가 크다"면서 "직접 국화를 심어보니 국화를 정성껏 가꾸고 작품으로 완성한 분들의 노고가 느껴진다"고 말했다.

진주시 관계자는 "많은 분이 국화작품전시회를 찾아주셔서 감사드린다"며 "다양한 형태의 국화작품들과 은은한 국화 향기를 즐기며 행복한 시간 보내시길 바란다"고 전했다.





