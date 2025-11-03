[언론계 인사] 디지털데일리 외

○ 디지털데일리▲ 사업본부장 김진석 ▲ 편집국장 겸 기사유료화서비스 준비단장 채수웅 ▲ 디지털혁신연구소장 장윤옥 ▲ 브랜드전략실장 겸 대기자 조현정 ▲ 부국장 겸 디지털테크부장 이상일 ▲ 디지털문화부장 조은별 ▲ 디지털산업부 팀장 최민지
○ SWTV ▲ 마케팅국 전무 이명재
○ 스마트에프엔 ▲ 금융증권팀장 전근홍
○ 리버티코리아포스트 ▲ 편집국 부국장 문효근
○ 충청매일 ◇ 승진 ▲ 취재부 국장 심영문 ▲ 사진부 부국장 오진영 ▲ 취재부 부국장 최영덕·박연수 ▲ 편집부 부국장 임형수·이연옥 ▲ 편집부 부장 홍성덕·전아름
○ 더게이트(구 스포츠춘추)▲ 모빌리티부장 김경수
○ 중부매일 ▲ 편집국장 이지효
○ KJtimes ▲ 광고마케팅국 총괄 상무 문정환
○ 톱데일리 ◇ 선임 ▲ 대표이사 박제언 ◇ 승진 ▲ 산업 1부 차장 박성민 ▲ 금융증권부 차장 강승혁
꼭 봐야할 주요뉴스'꿀꿀이죽' 먹는 국민에 마음 아파 최초 개발…이... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>