연락 끊었다가 줄줄이 연락…'코피노 아빠들' 움직인 '이것'

언론 보도 후 잠적한 아빠들 잇따라 반응

"명예훼손이 되더라도 얼굴 공개 계속할 것"

한국 남성과 필리핀 현지 여성 사이에서 태어난 이른바 '코피노'(Kopino) 자녀들의 아버지들이 자신의 얼굴이 공개된 뒤 잇따라 연락을 취하기 시작한 것으로 전해졌다. 현재 코피노는 약 5만명에 달하는 것으로 추정된다.

'양육비 해결하는 사람들'이 공개한 코피노 아동의 사진. 양해들 엑스 AD 원본보기 아이콘

2일 시민단체 '양육비 해결하는 사람들'(양해들·옛 배드파더스)의 구본창 활동가는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "필리핀 싱글맘들의 '아빠 찾기' 보도가 나간 뒤 수년간 연락조차 차단했던 코피노 아빠들이 싱글맘들에게 연락을 해오고 있다"고 밝혔다.

그는 지난달 27일에도 "필리핀의 '코피노맘'들에게서 연락이 오기 시작했다"며 "7년 전 도망간 아이 아빠가 갑자기 연락을 해왔다며 언론을 통해 '아빠 찾기' 기사들이 나가자 얼굴 공개에 두려움을 느낀 '코피노 파파'들이 반응하기 시작한 것 같다"고 적었다.

구 씨는 "이 아이의 아빠도 연락해오길 바란다"며 코피노 아빠의 얼굴을 추가로 공개하기도 했다.

그는 지난달부터 SNS를 통해 코피노 자녀와 한국인 아버지들의 얼굴을 연이어 올리고 있다. 23일과 25일에는 "2010년생 딸, 2014년생 아들, 2018년생 딸을 두고 한국으로 떠난 아빠들을 찾는다"며 "명예훼손이 되더라도 물러나지 않겠다"며 활동을 재개했다.

얼굴 공개 이유에 대해 그는 "이들을 찾으려면 여권번호나 한국 휴대전화 번호가 필요한데 대부분 동거할 때 이를 의도적으로 숨긴다"며 "얼굴 공개는 사실상 '최후의 방법'"이라고 설명했다.

그 과정에서 거주지를 '평양'이라고 속인 사례도 있었다고 한다. 구 씨에 따르면 해당 남성은 필리핀 어학연수 중 현지 여성과의 사이에서 아이를 낳고 도망치면서 자신의 주소를 북한 평양으로 알려줬다.

한편 구 씨는 최근 "사생활 침해나 사실적시 명예훼손에 해당한다"는 협박성 메시지를 받았다고도 털어놨다. 그는 "변호사 자문 결과, 사실적시 명예훼손은 판사의 판단에 따라 유죄가 될 수도 무죄가 될 수도 있다"며 "진퇴양난의 상황"이라고 했다.

구본창 씨는 앞서 2018년부터 '배드파더스'를 운영하며 양육비를 지급하지 않는 부모의 신상을 공개해 사회적 논란을 불러온 인물이다. 그는 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 기소됐으나 지난해 1월 벌금 100만원의 선고유예 판결이 확정된 바 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>